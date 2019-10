Zoran Milanović na može sakriti svoju opterećenost premijerom Andrejem Plenkovićem, a posebno činjenicom da je od njega doživio poraz na parlamentarnim izborima 2016., poručio je u subotu HDZ reagirajući na društvenim mrežama na istup SDP-ovog predsjedničkog kanidata na Glavnom odboru stranke.

"Luzer i kompleksaš Zoran Milanović ne može ni na zatvorenom sastanku Glavnog odbora SDP-a sakriti svoju opterećenost predsjednikom HDZ-a i premijerom Andrejom Plenkovićem, a posebno činjenicom da je od njega doživio poraz na parlamentarnim izborima 2016. godine. Jal i ljubomora koje iskazuje kontinuiranim besramnim lažima i prizemnim podmetanjima ne mogu i neće izbrisati katastrofalne rezultate SDP-ove Vlade i njegov nerad kao premijera", stoji u objavi HDZ-a na službenoj facebook stranici stranke.

U predsjedničkoj kampanji koju, kažu, vodi "bijesan", ali bez ikakve ideje i programa, sveo se na ponavljanje standardnog obrasca: red laži i red uvreda, samo uz višu razinu isključivosti i egzaltiranosti. Već viđeno i jadno, poručili su iz HDZ-a.

Milanović je ranije u subotu u svom govoru na Glavnom odboru SDP-a ustvrdio da je, kada on postane predsjednik države, Andrej Plenković u HDZ-u gotov.

"Za predsjednika HDZ-a ovi su izbori pitanje opstanka. Ako ja dobijem izbore, kada ih dobijem, on je gotov. Neće dočekati sljedeću rundu i sljedeće točenje goriva. I zato, ako je imalo svjestan, borit će se do zadnjeg jer je to pitanje njegovog opstanka s obzirom na socijalni kanibalizam koji vlada u HDZ-u", rekao je Milanović.