HDZ-ova vijećnica u riječkoj Gradskoj skupštini ispričala se javnosti, ali ne i Torcidi zbog svoje izjave protiv Srba.

Ivona Milinović, HDZ-ova gradska vijećnica iz Rijeke i predsjednica Odbora za nacionalne manjine, izjavila je da Rijeci ne trebaju vrbe jer imaju 6 posto Srba. "Možda trebaju po nekim selima gdje ih je 40 posto“, rekla je Riječanka.

Komentirajući navijačku pjesmu Torcide, Milinović je rekla da nema ništa protiv navijačkog folklora, ali da Torcida ovime Hrvatskoj nanosi političku štetu.

“Stvarno je neprimjereno pjevati takve pjesme i davati argument Pupovcu da sutra plače, evo Hrvati su fašisti”, objasnila je. HDZ je osudio taj istup.

Nakon toga HDZ-ovka se oglasila na svom profilu na Facebooku. Status prenosimo u cijelosti i bez ispravaka.

''Što reći, i koju poruku poslati? Svakako se duboko ispričavam hrvatskoj javnosti koja je čitala moje izjave koje su izrečene upravo u kontekstu osude šovinističkog ponašanja dijela Torcide. I ja sam samo čovjek, i ispričavam se zbog krivog izražavanja. Niti to mislim, niti mi je to bila namjera reci, ali to sto sam izrekla je bila pogresno. Htjela sam poruciti upravo suprotno - da je dosta brojanja krvnih zrnaca jer to steti svim hrvatskim gradjanima.

Jedni je zovu Srpkinjo, drugi kažu da je ustaša

Medjutim, Torcidi se neću ispričati zato što uistinu jesam burno reagirala na šovinistički istup u Rijeci kada su na utakmici Rijeka-Hajduk, momci skandirali 'Šugava Rijeko, puna si Srba, ne brini Rijeko, ima još vrba'. I stojim iza toga da je to strasna politika Torcide i da su u mojoj Rijeci uznemiravali sve normalne navijače Rijeke, neovisno o nacionalnosti. Neću se ispričati Torcidi niti zato što sam osudila nošenje majica 'Ubi Srbina' na Poljudu. Niti zbog toga što sam osudila incident u Uzdolju.

Za mene postoje ljudi, ili smeća. Prebrojavanje krvnih zrnaca u maniri Pupovca i pojedinaca iz Torcide ću uvijek osuditi. Nekad ću se i nespretno izrazit, kao što uistinu i jesam. I kajem se. Jedinu fobiju koju imam jest fobija od ekstremističke politike. Ako je to zločin, jesam, kriva sam.

Pojedinci iz Torcide mi salju poruke 'srpkinjo', ekstremisti s druge strane, kažu da sam ustaša. I to ću izdržati ako će doprinjeti marginalizaciji svih ekstremnih dijelova hrvatskog društva, ma s koje strane spektra dolazili'', napisala je.