Gradonačelnica Petrinje uoči druge obljetnice razornog potresa priopćila je kako je ovih dana fokus stavljen na nedovoljno brzu obnovu i da nisu zadovoljni, no ističe da to nije pitanje politike, a ljudi na terenu, lokalni čelnici ne kritiziraju svakodnevno jer od toga nema pomaka.

U otvorenom pismu javnosti u srijedu petrinjska gradonačelnica Magdalena Komes ističe da od same kritike nema pomaka.

"Nismo zadovoljni i to je dobro poznato svima. No mislim da su svi u Hrvatskoj primijetili kako mi na terenu, gradonačelnici, načelnici, župani, nismo oni koji svakodnevno kritiziraju. To nije pitanje politike, nego predanosti prije svega radu", navela je Komes.

Napominje da je strankama i nezavisnima bez obzira na političke boje, svakom od izabranih ispred svojih sugrađana najprije cilj raditi pomake.

"Na sastancima nitko ne štedi riječi, ali većinom se ide s prijedlozima, od same kritike nema pomaka", navela je Komes te dodala kako su svi svjesni da obnova ide sporo.

Poziva građane da sami obnove kuće

Kako bi se postupak ubrzao, petrinjska gradonačelnica poziva sugrađane, pogotovo mlađe, da krenu putem samoobnove, pri čemu treba koristiti mogućnost opcije s predujmom.

Tako se zaobilazi dugotrajniji postupak koji mora provesti država, što je jedan od razloga sporosti obnove objekata za koje odavno postoje formalne odluke, dodala je.

"Samoobnova mlađih i agilnijih sugrađana omogućila bi da oni stariji i kojima je teže samostalno prije dođu na red preko organizirane obnove", naglasila je petrinjska gradonačelnica.

Treća zima u kontejneru - nije to mjesto za život, ali drugoga nema: ''Želimo li da svi isele ili umru?"

Također pozvala je građevinsku struku iz čitave Hrvatske da se organizirano ponudi građanima koji će ići putem samoobnove.

"Putem udruženja, komora, može se posredovati i olakšati brže ugovaranje. Tako možemo raditi na cilju da do sljedeće obljetnice nema kuće i objekta, koji ako već nisu obnovljeni, nisu bez skele, radova u tijeku ili pripremljeni za njih", dodala je Komes.

Želi i poslati poruku optimizma

"Naši su poduzetnici opstali, sačuvana su radna mjesta, a uskoro se uručuju ugovori vrijedni 115 milijuna kuna iz sredstava koja će se dodijeliti preko Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za razvoj poduzetništva u Petrinji. U Turkulinovoj ulici u Petrinji nagodinu će se useljavati stanari, u zgrade koje će podići standard življenja. Imamo povećani interes za mjesta u vrtićima, a u ovoj godini Petrinja je dobila i novi vrtićki objekt, otvoren u rekordnom roku, od ideje do realizacije u samo osam mjeseci", kaže Komes.

Paladina: ''Ako se premijerova kritika odnosi na mene, ne moram biti ministar''

Ističe da ih donatori nisu zaboravili, postoji velik interes i za ulaganja, a pokrenuti su i brojni značajni infrastrukturni radovi. Od njih, za nas, u Petrinji, najvažnija je obilaznica, dodala je gradonačelnica.

"Uoči druge obljetnica katastrofalnog potresa koji je unesrećio Petrinju, 29. prosinca 2020., a ogromnu štetu napravio diljem središnje Hrvatske, prilika je još jednom zahvaliti svima koji su uslijed pandemijskih mjera tih dana pomagali, osobito u Petrinji i nama susjednim mjestima", navela je u otvorenom pismu petrinjska gradonačelnica.

Zahvalila je i svim volonterima i donatorima te podsjetila da su zato u Petrinji imenovali i Most volontera.