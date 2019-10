Liječnici više ne smiju propisivati dva lijeka za žgaravicu.

Dva popularna lijeka za žgaravicu povučena su s tržišta sa zastrašujućim podatkom - u njima bi se moglo skrivati vjerojatno karcinogeno onečišćenje koje bi moglo uzrokovati rak. Ispituju se i ostali lijekovi na tržištu.

HALMED je priopćio da su Ranital i Ranix povučeni s tržišta zbog tvari ranitidin.

"Radi se o tome da je u tim lijekovima pronađeno jedno nitrozaminsko onečišćenje, za koje iz istraživanja na životinjskim modelima znamo da kod tih životinja izaziva stvaranje neoplazmi", objasnio je dr.med. Darko Krnić iz HALMED-a. A to su, smatraju, vjerojatno karcinogene tvari koje bi mogle uzrokovati rak. Kakav je utjecaj na ljude, još se ispituje, ne očekuju da su štetni ako se uzimaju u vrlo malim količinama.

"Ovakve nuspojave kod ljudi se mogu potencijalno javiti ukoliko je pacijent izložen recimo kroz duži niz godina, recimo kroz desetljeće i to u maksimalnim dnevnim dozama", dodaje Krnić. Sve serije tih lijekova povučene su s tržišta zbog opreza.

Proizvođač Ranitala nam odgovara: "Sandoz je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) kao mjeru opreza proveo preventivni dobrovoljni postupak povlačenja svih serija lijeka Ranital i Ranital S do razine ljekarni".

Nada je zbog žgaravice godinu i pol redovito pila lijek, sad nema previše povjerenja. "I u ljekarni čovjek ima povjerenja u doktora kad mu to doktor preporuči pa će onda uzeti, ali nije to - to", smatra Nada. "Sad uzmem sodu bikarbonu, ništa više...", dodaje.

I drugi lijekovi na tržištu koji sadrže ranitidin će se provjeriti. Zasad, nema podataka o onečišćenju, dostupni su pacijentima.

"Ta skupina lijekova se vrlo često propisuje, kako na recept, tako pacijenti vrlo rado kupuju i bezreceptno, no postoje uvijek i drugi naši prijedlozi odnosno naši stručni savjeti da tako kažem", kazala je mag.pharm. Andrea Koščec, voditeljica ljekarne.

Za povučene lijekove ima alternative. "Na tržištu, naime, postoje i drugi, isti, paralelni lijekovi koji nisu u toj skupini koja se povlači tako da su oni potpuno sigurni i još uvijek se nalaze dostupni za pacijente", dodaje Koščec.

Građani su oprezni. "Generalno mislim da ne treba unositi nikakvu kemiju u nekim pretjeranim količinama, mislim da bi sve trebalo dozirati", smatra Lana. "Uvijek čitam uputstva što piše na lijekovima i pitam ljekarnika, ne uzimam na svoju ruku", dodaje Lucija.

A za one koji su se pridržavali uputa i dok su uzimali lijekove koji su povučeni, kako kažu u Halmedu, nemaju razloga za brigu.

