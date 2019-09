Tijekom turističke sezone odnosno od sredine lipnja do sredine rujna, autocestama pod upravljanjem Hrvatskih autocesta (HAC) i Autoceste Rijeka-Zagreb (ARZ) prometovalo je više od 22 milijuna vozila i naplaćena cestarina u iznosu od 1,22 milijarde kuna (bez PDV-a), objavili su u ponedjeljak iz HAC-a.

Tijekom ljetne turističke sezone u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna ove godine na svim autocestama u nadležnosti HAC-a i ARZ-a zabilježen je promet od 22.365.127 vozila i naplaćena cestarina u iznosu od 1,22 milijarde kuna bez PDV-a. To je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 3,8 posto veći promet vozila, a za 3,1 posto veći iznos naplaćene cestarine, navode iz HAC-a.

Inače, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna na autocestama pod upravljanjem HAC-a i ARZ-a primjenjivale su se sezonske cijene cestarina, koje su za oko 10 posto više za pojedine kategorije vozila (motocikli, osobna vozila, osobna vozila s prikolicom i kamperi) nego u razdoblju vansezone.

Tako je primjerice cestarina na relaciji Zagreb - Split (Dugopolje) za osobne automobila od sredine lipnja do sredine rujna iznosila 200 kuna, dok od 15. rujna iznosi 181 kunu, a na relaciji Zagreb - Rijeka (Grobnik) je "ljetna" cestarina iznosila 77 kuna, a sada je 70 kuna.

Vožnja autocestom od Zagreba do Osijeka se tijekom ljeta plaćala 135 kuna, a sada je 122 kune, dok se od sredine lipnja do sredine rujna vožnja od Zagreba do Karlovca plaćala 21 kunu, a sada je 19 kuna.

Iz HAC-a u današnjem priopćenju ističu i da usporedba prometa i naplaćene cestarine na svim autocestama od početka godine do 15. rujna ove godine pokazuje da je promet povećan za 4,85 posto, dok je naplaćena cestarina veća za 4,64 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. (Hina)