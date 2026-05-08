HAC upozorio: "Zbog radova za vikend će biti zatvorena dionica na A8"

U sklopu radova na dogradnji punog profila autoceste A8, od subote do nedjelje u 15 sati za sav će promet biti zatvorena dionica između čvorova Veprinac i Matulji, izvijestile su Hrvatske autoceste.

Nakon analize prometnog opterećenja te u dogovoru tvrtki Hrvatske autoceste i Bina Istra određeno je da će se radovi izvoditi od subote, 9. svibnja od 15 sati do nedjelje, 10. svibnja do 15 sati.

Za vrijeme izvođenja radova predviđeno je da osobna vozila iz smjera Rijeke prema Puli i Umagu i obrnuto voze starom cestom preko Opatije (Matulji - Opatija - Veprinac).

Pravac za kamione i teška vozila prema Puli/Umagu je od Matulja preko Opatije i dalje cestom D66 prema Pazinu, a prema Rijeci od čvora Vranja (tunel Učka) preko Kršana i Opatije do Matulja.

U budućoj zoni čvora Matulji izvodit će se radovi uklanjanja postojećeg cestovnog nadvožnjaka Jankovićeva cesta. Nadvožnjak se nalazi iznad trase koja se proširuje u puni profil autoceste pa je zbog nastavka radova potrebno objekt strojno ukloniti građevinskom mehanizacijom.

HAC podsjeća da je dogradnja čvora Matulji nužna kako bi se omogućilo spajanje izgrađenog Istarskog ipsilona u punom profilu s mrežom autocesta pod upravljanjem Hrvatskih autocesta čime će se autocesta A8 povezati s ostatkom hrvatske autocestovne mreže.