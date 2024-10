HAC ostavio sezonske cijene cestarine, vozači nezadovoljni: "To je prevara, rekli su da je privremeno"

Listopad je prijašnjih godina donio smanjenje cijena cestarina. Sezonske više vraćale su se na staro, ali to se ove godine nije dogodilo. Cijena vožnje autocestom ostaje kao u jeku turističke sezone. Sezona je završila, ali ne i sezonske cijene cestarina. Odluka je pala, vozimo se skuplje.

"Jednostavno je situacija takva da smo to morali. HAC ulazi u novi investicijski ciklus izgradnje novih dionica, kao i sanaciju postojećih, što se vidi na A3 prema Slavoniji koja ide, a tako i na A1 prema Splitu i prema Rijeci. Ovo je bio jedini način da se poveća prihod", rekao je Ivan Ribičić iz sektora za naplatu cestarina HAC.

Oni koje će to izravno udariti po novčaniku nisu oduševljeni novostima.

"Mislim da je to pomalo prevara s obzirom na to da su rekli da će to biti privremeno. Ljudi su očekivali da će se vratiti na staru cijenu. Malo je prevara, ali s obzirom na to da nisu dizali od 2012. i na sva poskupljenja, onda je na neki način opravdano", rekla je Nevenka iz Zadra.

"Nije nego su zadržali istu cijenu, nije ništa poskupjelo, a moglo je i niže malo biti za naše ljude", rekao je Branimir iz Zagreba.

Cijena za teška vozila, kao i ENC, neće se mijenjati.

Jesenski poklon vozačima iz HAC-a može se jednostavno objasniti na primjeru nekoga tko putuje svakodnevno iz Karlovca u Zagreb i natrag. Na mjesečnoj razini on je na cestarinu trošio 110 eura, a s novim cijenama on će to isto platiti 123 eura.

Da je to udar na vozače, ističu i u sindikatu vozača. Mnogi će, kažu, tražiti alternativne pravce.

"Autoceste bi trebale biti od nacionalnog interesa i kroz autoceste bi se trebala rješavati povećanje sigurnosti prometa na cestama i sve druge oblike koji uključuju da ljudi putuju brzo i putuju sigurno", rekao je Miljenko Gočin iz Sindikata hrvatskog vozača.

Izbjegavanje autoceste stvara problem sigurnosti prometa. Novi sustav naplate mogao bi riješiti taj problem.

"Najpravedniji sustav naplate bio bi onaj koji bi naplaćivao stvarno prijeđene kilometre. Vi sad imate primjer da jedan veliki dio autoceste nije pod naplatom, ljudi to koriste, a održavanje se plaća iz drugih dionica. To je ono što nije dobro, to destimulira korištenje autocesta", rekao je Marko Ševrović s Fakulteta prometnih znanosti.

Hoćemo li imati novu sezonsku cijenu, u HAC-u još ne znaju.

"Malo je još rano o tome govoriti. U tijeku je izrada financijskog plana za 2025. godinu pa ćemo vidjeti. Ovisi i o prihodu, onda ćemo donijeti odluku", rekao je Ribičić.

S obzirom na to da u ljetnim mjesecima broj vozila na nekim dionicama poraste i tri puta, sezonska cijena poprilično puni blagajnu.

