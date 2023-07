Udarni je turistički vikend, pojačan je promet u smjeru mora: Na Krčkom mostu kolone od 4 kilometra

Unatoč tome što je već nedjelja, promet je i dalje pojačan u smjeru mora. U svome priopćenju iz HAK-a mole da se brzina prilagodi takvim uvjetima.

"Zastoje povremeno očekujemo na pojedinim dionicama autocesta, na prilazima turističkim središtima duž obale, graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima", napisali su.

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:

prometna nesreća između čvora BRINJE i čvora ŽUTA LOKVA (na 117.km) u smjeru Dubrovnika, vozi se po dva prometna traka, kolona je duga oko 3 km;

prometna nesreća između naplatne postaje LUČKO i čvora DONJA ZDENČINA u smjeru Dubrovnika, vozi se otežano u koloni;

pojačan je promet između čvorova Lučko i Bosiljevo II u smjeru mora, a do čvora Donja Zdenčina vozi se u kolonama uz povremene zastoje;

pred naplatnim postajama Lučko i Demerje nema dužih čekanja.

A2 Zagreb-Macelj:

nema gužvi i zastoja.

A3 Bregana-Lipovac:

pojačan je promet na zagrebačkoj obilaznici prema naplatnim postajama Lučko.

Pročitajte i ovo Problemi u prometu Kilometarske kolone na važnijim pravcima, a temperatura zraka u crvenom: Provjerite stanje na cestama

Krčki most:

u oba smjera kolone su oko 4 km. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će na pojedinim cestama u Istri i priobalju (zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1): u nedjelju, 16. srpnja, od 12:00 do 23:00 sata.

ZBOG RADOVA ZATVORENE SU DIONICE DRŽAVNIH CESTA:

DC2 u Koprivnici (do 30.srpnja), Vukovar-Ilok između naselja Sotin i Opatovac (do 28.srpnja) i obilaznica grada Iloka (do 31.srpnja);

DC6 Glina-Dvor u naselju Donji Žirovac (do 14.srpnja);

DC26 Koritna-čvor Dubrava (do 31.kolovoza);

DC36 Blatnica Pokupska-Pisarovina (do 9. kolovoza) i Gradec Pokupski-Lijevo Sredičko (do 1.rujna);

DC51 Nova Gradiška-Požega u mjestu Rešetari (obilazak je lokalnim prometnicama kroz Cernik, a za vozila iznad 7,5 tona državnim cestama DC49 i DC38 kroz Pleternicu i Požegu);

DC213 Nemetin-Dalj (do 14.studenog);

DC231 između raskrižja Ulice Matice iseljenika i Ulice Bleiburških žrtava (do 14.srpnja) i na dijelu od raskrižja s Ulicom Bleiburških žrtava do raskrižja s Ulicom 151. Samoborske brigade HV u Samoboru (od 14. srpnja do 20. kolovoza),

DC307 Mokrice-Zabok (do 31.kolovoza);

DC525 Pleternica-naselje Bilice (do 15.rujna);

DC544 Farkaševac-Bolč (do 31.srpnja) i Prgomelje-Gudovac-Velike Sredice u Bjelovaru (do 22.srpnja).

Vozi se jednim trakom, naizmjence, uz privremenu regulaciju prometa (semafore) na državnim cestama:

DC2 na vijaduktu u Iloku;

DC3 u Gornjem Mrzlom Polju (do 15.rujna),

DC8 u Stobreču (do 01. rujna),

DC205 u Klanjcu (do 12.kolovoza);

DC228 na Ilovcu u Karlovcu (do 15.rujna).

Pročitajte i ovo Stanje na cestama Gužve na prometnicama u večernjim satima nešto manje: Do 17 sati više od 35 tisuća vozila uputilo se prema Jadranu



A2 Zagreb-Macelj

do 1. rujna zbog radova na čvoru Sveti Križ Začretje zatvoren je ulazni krak u smjeru Krapine;

od 17. srpnja do 4. kolovoza zbog radova na čvoru Zaprešić u I.fazi bit će zatvoren krak iz smjera Zagreba prema poslovnoj zoni Zaprešić (West Gate) i dalje na državnu cestu D1 prema Zaboku. Obilazak u smjeru Zaprešić (centar) bit će preko kraka čvora u smjeru Aleja Bologne i autocestom u smjeru Zaboka. U II. fazi od 7. do 18.kolovoza bit će zatvoren krak čvora Zaprešić iz smjera Zaboka (DC1) prema autocesti A2 i čvoru Zagreb zapad. Obilazak u smjeru Zagreba bit će moguć Alejom Bologne i kroz ostale krakove čvora Zaprešić autocestom do čvora Zagreb zapad.

zbog vođenja prometa u smjeru Zagreba za vrijeme trajanja turističke sezone zona preusmjeravanje prometa iz dvije u jednu traku pomiče se sa 8.+700 km na 6.+550 km. Prometuje se samo voznim trakom kroz tunel Đurmanec

A3 Bregana-Lipovac

Radovi na obnovi kolnika na autocesti A3, između ČCNP Zagreb istok i čvora Križ u smjeru Bregane. Promet se u smjeru Lipovca vodi po dvije sužene prometne trake južnim kolnikom uz ograničenje brzine od 80 km/h. U smjeru Bregane promet se vodi dvjema prometnim trakama južnim kolnikom i sjevernim kolnikom od 74+000 km do 59+000 km a od 59+000 km prema Bregani promet se vodi punim profilom autoceste sjevernim kolnikom. Zbog radova obnove kolnika na autocesti A3 između ČCNP Zagreb Istok i čvora Križ za promet je zatvoren silazni krak čvora Ivanić Grad iz smjera Lipovca za NP Ivanić Grad (obilazni pravac je: čvor Križ (A3)-L31174-L31180- Industrijska ulica-Ž3127-Ž3124 (Križ)-D 43, te izlazni krak sa NP Ivanić Grad u smjeru Zagreba (obilazni pravac je: Ivanić Grad-Ž3041-Ž3074(Kloštar Ivanić)-Ž3034-Ž3070(Dugo Selo). Planirano trajanja radova je do 25.07.2023. godine. Molimo korisnike za oprez i poštivanje prometnih znakova.

za vrijeme sanacije Jadranskog mosta te zbog pojačanog priljeva vozila u prilazu čvora Jankomir i dalje prema gradu Zagrebu na čvoru Jankomir postavljena je privremena regulacija prometa te je zatvoren vozni trak u dužini od 700 m.

A4 Goričan-Zagreb

do 15. kolovoza zbog radova zatvoreno je odmorište Sesvete u oba smjera. U smjeru Zagreba od 86+150 do 86+500 km, te u smjeru Goričana od 87+900 km do 86+300 km.

A6 Rijeka-Zagreb

do 3. rujna zbog radova između čvorova Delnice i Vrata, između 44. i 49. km, za sav promet zatvoren je kolnik u smjeru Rijeke, promet se vodi dvosmjerno kolnikom u smjeru Zagreba, ograničenje brzine je 60 km/h;

do 15. prosinca zbog radova između čvorova Bosiljevo II i Vrbovsko, vozi se dvosmjerno južnim kolnikom u smjeru Zagreba (od 11. do 13.+600 km) po dva prometna traka u smjeru Zagreba i jednim prometnim trakom u smjeru Rijeke. Otvoren je dodatno jedan prometni trak na sjevernom kolniku u smjeru Rijeke. Zona radova uključuje i tunel Veliki Gložac (od 9. do 11. km) u smjeru Rijeke gdje se vozi po dva prometna traka.

A7 Rupa-Rijeka:

do 15. rujna na izlaznom kraku čvora Učka iz smjera Slovenije u smjeru Opatije/Pule vozi se suženim kolnikom uz ograničenje brzine od 40 km/h.

A8/A9 Istarski ipsilon:

između čvorova Lupoglav i Veprinac (A8), zbog izgradnje druge cijevi tunela Učka, vozi se uz privremenu regulaciju prometa.

DC8 Pelješki most i DC674 Stonska obilaznica:

15. svibnja 2023. ukinuta je zabrana za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5t na Pelješkom mostu i pristupnim cestama, nakon otvaranja stonske obilaznice.

IZVANREDNI PRIJEVOZ:

do 28 srpnja kretat će se izvanredni prijevoz od mjesta Rakitovec, Velika Gorica i dalje itinererom: A11 (Čvor VELIKA GORICA jug - Čvor Jakuševec) - A3 (Čvor Jakuševec - Čvor Lučko) - A1 (Čvor Lučko - Čvor Bosiljevo II) - A6 (Čvor Bosiljevo II - Tunel Javorova Kosa, Tunel Lučice, Tunel Pod Vugleš, Tunel Rožman Brdo, Tunel Sleme, Tunel Sopač, Tunel Tuhobić, Tunel Veliki Gložac, Tunel Vršek, Tunel Čardak - Čvor Orehovica) - A7 (Čvor Orehovica - Čvor RIJEKA istok) - D404/0001 - D8/0004 (Suprotan smjer!) - Luka Rijeka, Riva, Rijeka, Hrvatska do mjesta: Luka Rijeka, Riva, Rijeka za prijevoz tereta u ukupnoj duljini 182,90 km.