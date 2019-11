U Hrvatskim trgovinama za Crni petak mogli su se vidjeti prizori dugih redova i gužvi, svi su poletjeli u kupovinu zbog sniženja koja su na mjestima sezala i do 70 posto.

Ako ste se pitali odakle naziv ''Crni Petak'', ima više teorija. Od toga da seže u 19. stoljeće za vrijeme pada burze zlata, do toga da potječe od policije u Philadelphiji koja je tako nazvala četvrti petak u studenom zbog silnih gužvi na cestama koje bi izazvali građani koji su prije blagdana hrlili u trgovine.

Koja god bila točna, Hrvati su u šoping otišli zbog sniženja, a čekalo se cijelu noć. Naš sugovornik Iko čekao je od 3 po noći, no kaže kako mu nije teško čekati. "Nije kad su me djeca dovela tu. Moram biti s njima“.

Građani su najviše iščekivali sniženja bijele tehnike i igraćih konzola gdje je nastala najveća pomama. Najuporniji kupac čekao je od 9 navečer. Cijene se nisu rušile kod nas kao u Americi, barem ne odjeće, ali zato drugih stvari jesu.

„Tehnika, bijela tehnika, igraće konzole idu do 70 i 80% sniženja. Namještaj, također, negdje bude u tim iznosima. A kategorije odjeće i obuće budu do 30 %. Negdje se znaju naći i do 50% sniženja“ objašnjava Tomislava Ravlić iz Hrvatske gospodarske komore.

Kupci su također jako zadovoljni. „Vidim da su neke određene marke laptopa snižene od 1000 do 2000 kuna što je fakat okej“ kaže nam Andrea, dok je Igor kupio patike i trenirku na kojima je uštedio oko 1000 kuna.

Prije dvije godine Hrvati su na crni petak potrošili više od 450 milijuna kuna, a prošle godine više od 680, što je 20 posto više.

„Malo smo još u zaostatku s Amerikancima jer tamo se i tuku po dućanima, haha. Kod nas je to još u civiliziranim razmjerima, makar pojačava se svake godine, definitivno“ tvrdi prodavač Željko.

Potrošačke udruge podsjećaju kako potrošači imaju ista prava kupovali na Crni petak ili bilo koji drugi dan.

Dijana Kladar iz Saveza potrošačkih udruga tako tvrdi da, ukoliko se kupcu pokvari proizvod, i dalje može zahtijevati popravak ili zamjenu istoga. „Ako prodavači ne dopuste niti jednu od ovih opcija, onda možete zahtijevati povrat novca“ dodaje.

Sve više se troši i na internetu. Mogu se pronaći sniženja i do 70%. „Kod nas je ove godine sve puta tri u odnosu na prošlogodišnji Black Friday, a najveću navalu očekujemo večeras“, objašnjava Tana Zimmermann, suosnivačica web platforme.

Mnogi trgovci Crni petak produžili su i na vikend. Samo upamtite - razum novčanik čuva.

