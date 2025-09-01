Guverner Vujčić otkrio zašto se vratila inflacija i što će biti s cijenama nekretnina, kreditima...: "Nema straha da će se to dogoditi s gotovinom"

Uvode se nova pravila fiskalizacije. Počelo je testno razdoblje u kojem digitalizacija računa postaje obveza.

Sve transakcije uskoro idu pod povećalo Porezne uprave. Izazov je to za računovođe i poduzetnike, koji su već sad puni nedoumica.

O onome što nas očekuje tijekom jeseni i zime, urednik Dnevnika Nove TV Marko Biočina razgovarao je s guvernerom HNB-a Borisom Vujčićem.

Inflacija se vraća svakog ljeta

Na pitanje zašto se uporno ljeti inflacija vraća u Hrvatsku, Vujčić je rekao da je to uobičajeno tijekom ljetne sezone.

"Kad usporedite cijene u dućanima na moru ili unutrašnjosti tijekom sezone vidite razliku. Ona se očituje u mjerenju harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena, indeksa potrošačkih cijena i onoga što plaćaju strani turisti u odnosu na naše. Vidimo ove godine da je stopa inflacije zadnja tri mjeseca porasla zbog rasta cijena hrane. Sve ostale komponente su u skladu s očekivanjima", rekao je Vujčić.

To je zbog više faktora, jedne strane skupljeg uvoza nekih prehrambenih proizvoda tipa mesa i kave, zbog porasta proizvođačkih cijena...

Vujčić je rekao da je inflacija kombinacija snažne domaće potražnje i produktivnosti poljoprivrede.

Boris Vujčić gost je Nove TV - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Rasle su plaće i povećao se broj radnih mjesta"

"Kod nas je snažna domaća potražnja. To je domaća komponenta inflacije. Što se tiče hrane, produktivnost naše poljoprivrede je niska. Značajno niža nego u Europi. To pridonosi višim cijenama hrane. Ali, kad gledamo mogućnost prodavača da dižu cijene - to je domaća potražnja koja je vrlo jaka", rekao je Vujčić.

Dva su razloga za to, rekao je guverner HNB-a.

"Plaće su snažno rasle posljednje dvije godine. Rast će i dalje. Realan rast plaća bio je 6 posto u 2023., 12 posto u 2024. godini, a u ovoj će biti oko šest. To omogućava rast cijena. S druge strane rasta je zaposlenost. Ostvarili smo oko 40-50 tisuća radnih mjesta", poručio je.

Je li Vlada dala zamah inflaciji s povećanjem plaća u javnom sektoru?

Na pitanje je li točno da je novi zamah dala Vlada sa značajnim povećanjem plaća javnom sektoru, Vujčić je odgovorio: "Rast plaća diže kupovnu moć, a kupovna moć diže agregatnu potražnju. To je činjenica".

Komentirao je i rast cijena nekretnina. Depoziti, rekao je Vujčić, rastu tijekom ljeta.

Boris Vujčić gost je Nove TV - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Rastu depoziti tijekom sezone. Ovo su mjeseci kad imamo rast depozita, a onda se preljevaju u potražnju za nekretninama. Znamo da ljudi kod nas često novce ulažu u nekretnine. To možda nije najpametnije. Ako postoji neka definicija mrtvog kapitala onda je to da uložite novce u nekretninu koja se ne iznajmljuje niti se u njoj živi", poručio je guverner.

Na pitanje hoće li, zbog strožih pravila za kredite, doći do hlađenja tržišta nekretnina, odgovorio je: "To će značjanije utjecati na tržište gotovinskih kredita nego nekretnina. Zaoštravanje koje se odnosi na nekretninsko tržište neće značajno smanjiti potražnju".

"Kamatna stopa stambenih kredita niža nego u prosjeku u EU"

Dodao je i da je prosječna kamatna stopa stambenih kredita u Hrvatskoj oko tri posto. Niža je, rekao je, nego što je u prosjeku Europske unije te se ne očekuje da će padati.

Kazao je i da je prerano za potpunu analizu turističke sezone.

"Ali ono što vidimo je da se rast nominalnih prihoda nastavio, ali se realna turistička potrošnja deflicionirana deflatorom cijena u ugostiteljstvu i smještaju nastavila smanjivati. Očekujemo da će se vidjeti daljnje smanjivanje realne potrošnje turista".

Boris Vujčić, guverner HNB-a Foto: DNEVNIK.hr

Komentirao je i buru koja se podigla oko uvođenja digitalnog eura i bojazan da će to značiti ukidanje gotovine.

"Stopa inflacije do kraja godine trebala bi padati"

"Nema razloga za strah da će gotovina nestati. Dapače, zakonski će biti još ojačana kao sredstvo plaćanja u Europi. Imat ćemo gotovinu i digitalni praktički pandan gotovine koji će biti digitalni euro s kojim ćete moći elektronički plaćati i transferirati bilo kome. To je u biti digitalna gotovina i prvi paneuropski način plaćanja s kojim ćete moći digitalno plaćati na svakom mjestu u Europi", poručio je i dodao da se projekt u završnu fazu kad EU parlament odobri projekt.

"Nadam se do kraja godine", poručio je Vujčić i na kraju rekao da se očekuje da će stopa inflacije do kraja godine padati.