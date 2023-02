Dosad je prijavljeno 23487 slučajeva gripe, a prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) epidemija usporava i nema znatnijeg porasta broja zaraženih, no bilježi se porast broja djece oboljele od šarlaha.

"Unazad dva tjedna nema značajnog porasta gripe, sada imamo stabilno stanje, što indicira da epidemija usporava, no i dalje nam stižu prijave. U prvom tjednu veljače prijavljeno je 4115 novih slučajeva", rekla je epidemiologinja Tatjana Nemeth Blažić.

Prema podacima koje je prikupio HZJZ u razdoblju od 1. rujna 2022. do 13. veljače 2023., prijavljeno je 1289 oboljelih od šarlaha, a riječ je uglavnom o djeci. "Imamo nešto povećan broj u odnosu na prethodne godine prije pandemije COVID-a, no ništa alarmantno. U zimskim mjesecima uvijek smo imali prijave streptokoknih epidemija iz vrtića" istaknula je Nemeth Blažić.

Šarlah najčešće zahvaća djecu i ima kratki inkubacijski period od tri do pet dana nakon izloženosti oboljeloj osobi. Šarlah je streptokokna infekcija uz koju se pojavljuju simptomi kao što su osip, povišena tjelesna temperatura, glavobolja, grlobolja, povraćanje, bolovi u trbuhu i bolovi u mišićima.

Hrvatsku pogodila bakterijska infekcija, umrle četiri osobe: Poznato koji su simptomi i kako se liječi

Proglašena epidemija u susjedstvu! Vratila se iskorijenjena zarazna bolest, stručnjaci objašnjavaju kako je prepoznati

S početkom zaraze pojavljuje se blago ružičasti osip koji se može proširiti po cijelom tijelu, a posebno po trupu, oko pazuha, trbuha, kod prepona, odnosno područjima gdje je nježnija koža. Za tu je bolest karakteristično da se osip ne javlja na licu i dlanovima, već na koži trupa i po vratu. Ako ne dođe do komplikacija, osip uglavnom traje do četiri do sedam dana.

Bolest se prenosi kapljičnim putem kao i kod drugih respiratornih infekcija, oboljela osoba može širiti zarazu govorom i kašljem, ali moguće je i kontaktom. Većina slučajeva liječi se kod kuće, a s obzirom na to da se radi o streptokoknoj infekciji, liječi se antibioticima.

Komplikacije se mogu javiti ako bakterija prodre u krv, onda je riječ o ozbiljnoj bolesti koja zahtijeva bolničko liječenje.