Ina, uz blagoslov Vlade, nesmetano ulaže u nove bušotine dok nonšalantno štedi na uklanjanju svog otpada iz Jadrana, upozorili su aktivisti Greenpeaca tijekom ranojutarnjeg prosvjeda ispred Inine zgrade u Zagrebu u ponedjeljak.

''Ivana D – dvije godine nebrige'', ''Plinašima profit, Jadranu otpad'', ''Ina i Vlado RH, što se čeka?'', ''Počistite za sobom!'', neke su od poruka koje je Greenpeace odaslao Ini i Vladi povodom dvogodišnjice potonuća plinske platforme Ivana D u vodama sjevernog Jadrana.

Aktivisti su projicirali rano jutros svjetlosne poruke na zgradu Ine u Zagrebu, a Petra Andrić, programska voditeljica Greenpeacea u Hrvatskoj, podsjetila je da je ''samo dva mjeseca prije havarije na Ivani D bila inspekcija koja je utvrdila da je sve u redu, a kako je u redu, vidjeli smo prije točno dvije godine kad je Ivana D završila na dnu mora''.

''Zato smo odmah pozvali Inu i Vladu da temeljito ispitaju sve odobalne plinske platforme na Jadranu. Prema našim informacijama, postoji i Rješenje Državnog inspektorata iz rujna 2021. kojim su, između ostalog, naložene i ''sanacija bušotine i uklanjanje konstrukcijske platforme eksploatacijskog odobalnog objekta Ivana D s morskog dna u roku od godine dana'', što se dosad nije dogodilo'', upozorila je Andrić.

Istraživanje javnog mnijenja, koje je za Greenpeace provela agencija Promocija plus, pokazuje da više od 70 posto hrvatskih građana smatra kako Ivanu D treba ukloniti s dna Jadranskog mora.

Greenpeace traži da se mjesto havarije trajno osigura od mogućih posljedica po okoliš i klimu, a potonula konstrukcija ukloni s morskog dna.

''Fosilni plin je ubojica klime''

''Istovremeno odbacujemo kao ciničnu i bezobzirnu ideju da se 500 tona željeza ostavi na dnu Jadrana kao umjetni greben jer tobože doprinosi zaštiti bioraznolikosti. Znači li to da se i preostalih 19 platformi planira oboriti na dno na kraju radnog vijeka pa da i tamo cvate morski život?'', upitala je Andrić.

Zaključak je, kaže, jasan - ''Ina uz blagoslov Vlade, očito nesmetano ulaže u nove bušotine dok nonšalantno štedi na uklanjanju svog otpada iz Jadrana''.

Greenpeace poziva nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na veću transparentnost u istraživanju slučaja Ivane D: ''Istragu je pokrenulo još u siječnju 2021. godine, a informacije o tome kako je došlo do havarije i što se konkretno poduzima dolaze na kapaljku i to uglavnom tek na inzistiranje zainteresirane javnosti''.

U Greenpeaceu naglašavaju da i Europska unija (EU) i Hrvatska moraju napraviti hitan otklon od fosilnih goriva, uključujući i plin.

''Fosilni plin nije ni zelen ni čist niti je tranzicijsko gorivo, nego ubojica klime. Hrvatska ima golem potencijal za korištenje obnovljivih izvora energije, pogotovo sunčeve energije i pogotovo na Jadranu, a nju ne koristimo ni jedan posto'', istaknula je Andrić i opetovala poziv Vladi, premijeru Andreju Plenkoviću i resornom ministru Davoru Filipoviću da ''konačno otkriju jadransko sunce, a plin ostave u duboko u zemlji i daleko u prošlosti''.