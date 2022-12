Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u subotu je na sjednici Glavnog odbora kritizirao Vladin prijedlog Zakona o radu, istaknuvši da se njime ne pojačava zaštita radničkih prava nego se sve svelo na nečiji ideološki stav kako bi ljudi trebali provoditi nedjelju ujutro.

Uvodno je Grbin nogometnoj reprezentaciji čestitao na pobjedi nad Brazilom, kazavši da je "ponosan do neba" i da se nada da će tako biti i u utorak protiv Argentine.

No, dodao je, to nije jedina velika stvar koja se Hrvatskoj dogodila prošlog tjedna jer je Vijeće EU donijelo odluku o pristupanju Hrvatske Schengenu.

"To je proces koji je trajao više od desetljeća i na kojem su radili brojni ministri unutarnjih poslova, a jedan koji je na tom putu napravio možda i najveći doprinos je tu s nama, Ranko Ostojić i čestitamo i njemu. Ovo je uspjeh svih koji su radili na njemu, to je uspjeh Hrvatske i to je za nas velika stvar. Ulazak u Schengen je odlična stvar za sve nas, ali ne smijemo dopustiti da to ostane samo na tome da će turisti koji dolaze u Hrvatsku manje čekati na granicama”, kazao je Grbin.

Dodao je i kako to moramo iskoristiti, što će biti zadaća onih koji će tek doći i dobiti povjerenje građana da upravljaju ovom zemljom.

Vlada propustila priliku zaštiti radnike

Čestitao je Dan ljudskih prava, "a jedno od ljudskih prava je i pravo na rad, ali ne bilo kakav rad nego onaj koji se odvija u sigurnim uvjetima, koji je dostojanstven i dostojno plaćen".

"Ovaj Zakon o radu to ne omogućuje zato što je Vlada propustila priliku da napravi pravi iskorak u smjeru zaštite prava radnika. Vladin prijedlog se sveo na to da ćemo povećati naknadu za rad nedjeljom, i to je dobro, SDP je na tome inzistirao, ali to nije jedino što treba, jer što s prekovremenim radom”, zapitao je.

Ustvrdio je i da se povećanje naknade svelo samo na ideologiju, na nečiji ideološki stav kakav bi trebala biti nedjelja i gdje bi ljudi trebali provoditi nedjelju.

Ovo nije stvarno usmjerenje da se pomogne radnicima nego ostvarivanje nečijeg političkog programa kako i gdje bi ljudi trebali provoditi nedjelju, a to nije dovoljno. Dodatno mora biti plaćen i prekovremeni i smjenski i noćni rad i svaki drugi oblik rada koji se odvija u otežanim uvjetima. Rad mora biti porezno rasterećen, ali država ni to ne želi, ocijenio je Grbin.

Kritizirao je i to što nisu osigurana sredstva za pomoć za borbu protiv inflacije nakon ožujka.

Politika priuštivog stanovanja

Najavio je da će Glavni odbor raspravljati o stambenoj politici i činjenici da se za prosječni kvadrat stana mora raditi nekoliko mjeseci.

Zato ćemo danas ozbiljno razgovarati i prihvatiti politiku priuštivog stanovanja za sve građanke i građane ove zemlje, prezentirati je ljudima, a onda dobiti njihovo povjerenje da je provodimo, uvjeren je, uz kritike politici APN-ovih subvencija koje su dovele do poskupljenja stanova.

Naglasio je i da ga je 'iz cipela izula' izjava glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek koja se žali da iz Ureda europskog javnog tužitelja previše rade. "Ajde!? Previše rade? Možda zato što u Hrvatskoj netko previše krade i zato što DORH kojemu je ona na čelu, taj posao ne radi kako treba. Ured je brojnim lopovima u zadnjih godinu dana stao na kraj, ali i dalje ima previše lopova kojima na kraj mogu stati jedino hrvatski građani tako da im pokažu crveni karton”, zaključio je šef SDP-a.