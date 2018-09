SDP-ov saborski zastupnik Peđa Grbin uoči sjednice Vlade u Puli zatražio je objašnjenje ministra gospodarstva Darka Horvata je li točna njegova tvrdnja da su prilikom isplate plaća radnicima Uljanika za srpanj već u tom trenutku neki računi poduzeća, koji su u sastavu Uljanika, bili blokirani.

"Ako su u trenutku isplata plaća računi jednog ili više poduzeća u sastavu Uljanika bili blokirani, onda se u predmetnom slučaju radi o kaznenom djelu iz članka 250 kaznenog Zakona pogodovanje vjerovnika. Jako je bitno da dobijemo odgovor na to pitanje jer se to ne bi smjelo ponoviti u slučaju isplate plaća za kolovoz koja bi po zakonu trebala uslijediti barem do subote", rekao je Peđa Grbin na konferenciji za novinare ispred pulske Gradske palače.

Postavio je pitanje Vladi i koji je plan B za rješavanje situacije u Uljaniku.

"Mi nismo čuli konkretno niti koji je plan A, no sada se sve više čini da je plan B loš, da je to plan o čemu se ne želi razgovarati", ustvrdio je Grbin.

Po njegovim riječima u Hrvatskoj je na snazi zakon o osiguranju potraživanju radnika, koji je napisan upravo kako bi se osiguralo da kada poduzeća dospiju u teškoće slične onima u kakvim je danas Uljanik Grupa, radnici dobiju barem dio svojih prava.

"Sukladno odredbama tog Zakona Vlada do kraja ove godine, ako se blokada nastavi, mora osigurati sredstva za isplatu tri minimalne plaće svim radnicima zaposleni u Uljanik Grupu. Radi se u ovom slučaju o iznosu od najmanje 50 milijuna kuna te stoga pitam Vladu - jesu li ta sredstva osigurana u proračunu i hoće li se, ako do toga dođe, sukladno zakonu osigurati da plaća bude isplaćena putem financijske agencije", rekao je Grbin. Ustvrdio je da se u ovom slučaju ne radi o politiziranju.

Grbin: IDS odgovoran za situaciju u Uljaniku

Odgovarajući na pitanje novinara Peđa Grbin je poručio da je IDS odgovaran za situaciju u Uljaniku

"Svi znamo tko je izašao u javnost s idejom gašenja Uljanika u centru Pule. Odgovornost IDS-a je velika, mogu oni pričati što god hoće, no svi znamo tko je utjecao na izbor ove uprave koja je Uljanik dovela u ovu situaciju", zaključio je Grbin.

SDP-ov saborski zastupnik Željko Jovanović izrazio je negodovanje što je Vlada sazvala ovu sjednicu u Puli, pritom, kako je ustvrdio, radeći selekciju saborskih zastupnika. Smatra neprihvatljivim da na sjednicu na kojoj će se raspravljati i o sudbini 3. maja nisu pozvani zastupnici iz Rijeke.

"Sve to stvara jednu dilemu radi li se u ovom slučaju radi o premijerovom načinu prodavanja PR magle a ne o konkretnom rješavanju problema", poručio je Jovanović. (Hina)