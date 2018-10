Zbog prosvjeda migranata zatvoren je granični prijelaz Maljevac, izvijestili su u petak ujutro iz Hrvatskog autokluba.

Migranti koji već danima okupiraju granični prijelaz Velika Kladuša – Maljevac i dalje su na granici. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u četvrtak je ponovio da hrvatske policije na granici ima dovoljno te da je specijalizirana i obučena pa nije želio komentirati tvrdnje da bi na granicu trebalo poslati vojsku.

"Hrvatske policije ima dovoljno i ona je ta koja je specijalizirana i obučena za postupanje na granici", zaključio je ministar.

Međunarodni granični prijelaz Maljevac već nekoliko dana zatvoren je za sav promet zbog veće skupine migranata koji s bosanske strane granice zahtjevaju da ih se pusti u Hrvatsku. Nakon što je oko 200 njih u srijedu pokušalo probiti policijski kordon, područje oko graničnog prijelaza je pod policijskom opsadom.

"Mislim da mještane nije toliko strah, prošli su oni i Domovinski rat, a i ova je ruta uvijek bila na meti švercera. No u posljenje vrijeme povećao se njihov broj i to je neugodnost. Naravno da nije ugodno kad se u noći probudite i vidite da vam kraj kuće prolazi 10 ili 15 migranata. To su ljudi u potrazi za boljim životom, ali to stvara neugodnosti i pitanje je vremena kada će doći do većih problema", rekao je za Dnevnik Nove TV zamjenik načelnice Cetingrada Tomislav Medved.

Stanje na prometnicama

Posebna regulacija prometa je na pojedinim graničnim prijelazima pa je tako za sav promet zatvoren granični prijelaz Vitaljina (zbog radova); granični prijelaz Ličko Petrovo Selo zatvoren je za teretna vozila; a danas od 7 do 15 sati bit će zatvoren GP Gornja Voća (moguće je koristiti prijelaze Dubrava Križovljanska i Virje); za sav promet (osim za pješake) zatvoren je granični prijelaz Dvor (zbog radova). Moguće je koristiti granični prijelaz Hrvatska Kostajnica/Bosanska Kostajnica.

Zbog radova na graničnom prijelazu Gornji Brgat (DC223) vozi se jednim trakom, naizmjence, uz regulaciju semaforima. Do 30. travnja, dva puta tjedno, od 13 do 17 sati (na 20 minuta) prekidat će se promet zbog građevinskog miniranja.

Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa vozače iz HAK-a mole za strpljenje i upozoravaju ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine.

U prometu je i dalje veliki broj biciklista, mopedista i motociklista i vozače ostalih vozila upozoravaju da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećaju da poštuju prometne propise i ograničenja brzine.

Na A1: teretno vozilo u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Od 7 do 19 sati i 29. listopada od 12,30 do 14 sati zbog radova bit će zatvorena županijska cesta ŽC2230 u mjestu Sveti Ivan Žabno na mjestu križanja sa željezničkom prugom.

Trajekti i katamarni plove redovito.

Zbog održavanja manifestacije Dani hrvatskog turizma u Hvaru, do 26. listopada uvode se dodatni polasci na liniji 9604s Split- Hvar (plovidbeni red na stranicama Jadrolinije). (Hina)