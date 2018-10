Kakav je posljednjih dana život na području općine Cetingrad s pritiskom migranata i zatvorenim prijelazom reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac razgovarala je sa zamjenikom načelnice Cetingrada Tomislavom Medvedom

Međunarodni granični prijelaz Maljevac već nekoliko dana zatvoren je za sav promet zbog veće skupine migranata koji s bosanske strane granice zahtjevaju da ih se pusti u Hrvatsku. Nakon što je oko 200 njih u srijedu pokušalo probiti policijski kordon, područje oko graničnog prijelaza je pod policijskom opsadom.

Migranti su s bosanske strane granice podignuli šatore i ne odustaju od namjere da dođu na teritorij Hrvatske i nastave svoj put prema Zapadu Europe.

Kakav je posljednjih nekoliko dana život uz granicu s BiH na području općine Cetingrad s pritiskom migranata i zatvorenim prijelazom reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac razgovarala je sa zamjenikom načelnice Cetingrada Tomislavom Medvedom.

Na pitanje jesu li mještani u strahu zbog ilegalnih prelazaka granice Medved kaže kako je više riječ o nelagodi nego strahu.

"Mislim da mještane nije toliko strah, prošli su oni i Domovinski rat, a i ova je ruta uvijek bila na meti švercera. No u posljenje vrijeme povećao se njihov broj i to je neugodnost. Naravno da nije ugodno kad se u noći probudite i vidite da vam kraj kuće prolazi 10 ili 15 migranata. To su ljudi u potrazi za boljim životom, ali to stvara neugodnosti i pitanje je vremena kada će doći do većih problema", kaže Medved dodajući kako je na području Cetingrada u posljednjih sedam ili osam mjeseci bilo više od 60 provala u objekte, a godinu prije niti jedna.

Zamjenik načelnice Cetingrada Tomislav Medved o situaciji s migrantima na granici (Video: Dnevnik Nove TV) - 2

Kaže i kako situacija za sada ne remeti značajno normalan život ljudi, no strahuju od dolaska zime.

"Strahujemo od pogoršanja vremenskih uvjeta, ti ljudi ostaju i bez financijskih sredstava, a i bojimo se što će biti ako se duže zadržavaju, bojimo se značajnijih problema u ponašanju, ali i prelasku granice", ističe Medved.

Rekao je i kako ljudi do sada nisu imali naviku zaključavati svoje kuće ili automobile, no zaredale su se krađe vozila i to ispred samih kuća.

"Ljudi su u dosta nezgodnoj situaciji. Svjesni smo da ti ljudi nežele napraviti zlo, cilj im ionako nije naše mjesto, ali svojim djelovanjem, provalama i krađama stvaraju nervozu kod stanovnika. Mi smo već navikli na to, ali mislim da uskoro to više nećemo moći izdržati i da će institucije morati nešto napraviti", kaže.

Dodaje da je suradnja mještana i policije dobra te da ljudi redovno prijavljuju sumnjive prelaske granice i druge aktivnosti. Ipak, poručuje, riječ je o velikom području koje ima oko 25 kilometara zelene granice.

"Hrvatska policija daje sve od sebe, ali je toliki prostor nemoguće pokriti i bojim se da će nastati puno veći problemi", zaključuje Medved.