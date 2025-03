Mogli ste i bolje! Ovi gradovi i općine dijele uskrsnice za umirovljenike, ovo su cifre

Mnogi gradovi i općine i ove godine dijele uskrsnice za umirovljenike, odnosno jednokratnu novčanu pomoć.

Za sada su uskrsnice najavili gradovi Varaždin, Zaprešić i Velika Gorica.

Općine koje su objavile da dijele uskrsnice ove godine su Fužine, Jakovlje, Kalinovac, Kravarsko i Veliko Trojstvo, piše Mirovina.hr

Varaždin

Grad Varaždin ove je godine povećao iznos uskrsnice za umirovljenike i ostale kategorije građana. Povećali su i cenzus s dosadašnjih 500 na 600 eura.

Umirovljenici koji imaju mirovinu do 350 eura mirovine za Uskrs će dobiti 75 eura.

Umirovljenicima s mjesečnim prihodima od 350 do 600 eura isplatit će se 60 eura. Ostali korisnici dobit će 75 eura uskrsnice. Dosadašnji iznos uskrsnica za sve navedene skupine bio je 50 eura, piše Mirovina.hr.

Velika Gorica

Umirovljenici koji imaju mirovinu do 670 eura i korisnici nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem na području Grada Velike Gorice dobit će uskrsnicu u iznosu koji ovisi o mjesečnim prihodima.

Umirovljenici s mirovinom do 230 eura dobit će 120 eura uskrsnice, oni koji imaju mirovinu između 250 i 350 dobit će 65 eura.

Uskrsnicu u iznosu od 50 eura dobit će oni s mjesečnim prihodima od 350 do 430 eura. Umirovljenici čija mirovina iznosi između 430 i 670 eura dobit će 40 eura uskrsnice.

Korisnici nacionalne naknade dobit će uskrsnicu od 120 eura. Isplata će biti od 17. ožujka do 10. svibnja, a više o svemu možete pročitati na stranicama Grada Velika Gorica.

Zaprešić

Ovaj grad dijeli 40 eura uskrsnice bez obzira na visinu mirovine. Uskrsnicu mogu dobiti i korisnici zajamčene minimalne naknade. Isto tako i oni sa statusom nezaposlenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Općina Fužine

Svi umirovljenici koji imaju prebivalište na području Općine i mirovinu do 500 eura za Uskrs će ove godine dobiti poklon bon. Umirovljenici čija je mirovina do 360 eura, dobit će 80 eura uskrsnice. Oni čiji su mjesečni prihodi između 360 i 430 eura dobit će 60 eura.

Poklon bon u vrijednosti od 50 eura dobit će oni čija je mirovina veća od 430 eura, a ne prelazi 500 eura. Svi umirovljenici se mogu prijaviti najkasnije do 28. ožujka, a poklon bonovi moći će se iskoristiti u dvije trgovine.

Općina Jakovlje

Uskrsnicu će dobiti svi umirovljenici s mirovinom nižom od 470 eura. Ovo je prvi puta da umirovljenici dobivaju dodatak za Uskrs, no još nije poznat iznos uskrsnice.

Općina Kalinovac

Umirovljenici s mjesečnim prihodima do 250 eura dobit će 100 eura pomoći. Oni koji imaju mirovinu od 350 do 650 eura dobit će 70 eura, a 50 eura uskrsnice dobit će umirovljenici čija je mirovina od 650 eura. Svi koji su ostvarili pravo na mirovinu od siječnja 2025. godine ili nakon posljednje isplate božićnica u prosincu 2024. trebaju priložiti odrezak mirovine za veljaču 2025., rješenje o mirovini i tekući račun do 31. ožujka.

Općina Kravarsko

Umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade isplatit će se uskrsnica od 100 eura.

Općina Veliko Trojstvo

Uskrsnicu od 50 eura dobit će svi umirovljenici čija mirovina iznosi do 600 eura.

