Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava kaže da nije u Viber grupi o kojoj se ovih dana govori.

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava osvrnuo se na stanje unutar HDZ-a te na tzv. Whatsapp ili Viber aferu, odnosno objavljene su poruke iz tih grupa u kojima su neki članovi HDZ-a širili govor mržnje i upućivali oštre kritike na čelne ljude stranke. I sam je bio član jedne Viber grupe. "Moram reći da sam obrisao nakon dva-tri dana kada sam ustanovio da ne mogu pratiti te poruke i da me to usporava u radu, da ću previdjeti nešto što mi je bitno za djelovanje Vukovara, to jest s terena. Tako da sam odabrao onu opciju leave and delete", kazao je Penava.



Na pitanje treba li takve članove stranka sankcionirati, što će HDZ izgledno i napraviti, odgovorio je: "Budući da sam i sam vrlo često u takvoj situaciji, mislim da je stvar trenutka, težine teme i problematike koja se komunicira, a s druge strane i pozadine zbog čega to komunicirate. To je vrlo nezahvalno i trebalo bi usporediti slučaj do slušaja i vidjeti o čemu je bilo riječ. Naravno ako pozivate na lišavanja slobode i fizičke obračune, tome nema apsolutno mjesta na bilo kakvim društvenim mrežama".

Grabar-Kitarović bezuvjetna podrška

Prije nekoliko dana je predstavljen ovogodišnji program Kolone sjećanja pod sloganom Vukovar - mjesto posebnog pijeteta. Penava smatra da je nedolazak političara koji izbjegavaju Vukovar 18. studenoga neprihvatljiv. "Nikada ne bih kalkulirao sa svojim prisustvom tamo, poglavito kada čovjek obnaša neku dužnost, kada nije više samo osoba, ime i prezime, nego kada zastupa neke vrijednosti. Ne biti u Vukovaru 18. studenoga u tom kontekstu je za mene neprihvatljivo", objasnio je.

Unatoč trzavicama unutar HDZ-a i vladajuće koalicije, siguran je da će se u četvrtak u Saboru izglasati izmjene Zakona o blagdanima prema kojima će 18. studeni postati blagdan i neradni dan i obilježavat će se kao Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje te sve žrtve Domovinskog rata. Penava će u utorak sudjelovati na Okruglom stolu "Ovčara - zločin bez kazne" na kojem će biti govora o neprocesuiranju ratnog zločina počinjenog na Ovčari od kojeg je prošlo 28 godina. Duže vrijeme upozorava na taj problem, prije nešto više od godinu dana bio je i prosvjed, no tvrdi do drugoga neće doći jer bi bio kontraproduktivan.

Penava je kazao za Media servis da kandidatkinja HDZ-a na predstojećim predsjedničkim izborima Kolinda Grabar-Kitarović ima bezuvjetnu podršku cijelog HDZ-a. "Siguran sam 99,9 posto da ima potporu", kazao je. Grabar-Kitarović je u svom programu obećala je da će inzistirati na tome da nalaženje nestalih bude postavljeno kao glavni uvjet za daljnji napredak pregovora Srbije oko njenog članstva u EU. Na pitanje je li to doživio kao iskreno ili tek puko predizborno obećanje i podilaženje dijelu birača, Penava je kazao da vjeruje kako se radi o iskrenom obećanju. "Ne mislim da je to podilaženje jer je krupna stvar u pitanju. Jako veliki postotak populacije su stradalnici Domovinskog rata, nemoguće je s tom temom manipulirati, a ne osjetiti posljedice ako ti ljudi naiđu na neispunjena očekivanja", objasnio je.