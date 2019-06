Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara ove godine turiste je upoznao s nekoliko pravila ponašanja koje je objavio na svojoj Facebook stranici.

Opara tako posjetitelje Splita podsjeća što ne bi smjeli činiti u gradu te apelira na pridržavanje Komunalnog reda i drugih gradskih odluka.

Gradonačelnik tako turiste upozorava da bi ih šetnja gradom u kupaćem kostimu mogla koštati 500 kuna odmah ili tisuću kuna nakon provedenog prekršajnog postupka.

Na svojem Facebook profilu objavio je i plakat koji pojašnjava što je zabranjeno u gradu te koje kazne mogu očekivati.

"Splićani su izvanredni domaćini, dat će vam dušu i uzet će vam srce, jedino što traže je respekt načina života i naše baštine, nasljeđa i običaja", poručio je Opara te turistima pojasnio što znače izrazi kao što su "pomalo" ili "pižolot".

Svih 10 "zlatnih savjeta" pročitajte u nastavku:

Pogledajte kako izgledaju luksuzne kućice za odmor u kojima je nemoguće naći slobodan vikend

Svibanj za zaborav: Loše vrijeme donijelo i loše turističke rezultate, jedna grana turizma posebno je pogođena

1. „Pomalo“ je riječ koju ćete često čuti. Ovo je grad u kojem se nikome ne žuri, zato nema potrebe ni razloga nervirati se ako nije odmah i sada. Pomalo, bit će, a kad bude bit će odlično. Uostalom, na godišnjem ste.

2. Na pižolot sam lani podsjetio naše drage goste, pa ne želim ni da ga vi propustite. Ono što je Španjolcima siesta nama je pižolot, popodnevni odmor od 14 do 17 sati. Sunce je prejako, temperature su visoke i to je vrijeme za odmoriti se i uhvatiti snagu za večernji izlazak.

3. Uz pomalo i pižolot nadovezuje se fjaka. S velikim zadovoljstvom ljudi je ovdje tumače kao „stanje svijesti s velikom voljom za ništa“. Kako sunce zalazi fjaka posustaje i energija se budi.

4. Vrući dan provedite na plaži. Čistim morem u samom središtu rijetko se koji veliki grad može pohvaliti. Možete li se sjetiti u srcu kojeg velikog grada ste plivali u moru posljednji put?

5. Picigin se igra i to tijekom cijele godine, samo u Splitu i samo na jednoj plaži. Na Bačvicama. Imamo čak i Svjetsko prvenstvo u piciginu. Da kasnije ne požalite što ste propustili, stavite ručnik pod ruku, navucite šlape, otiđite do Bačvica, pronađite svoj kvadrat pijeska s kojeg ćete gledati neumorne igrače kako ustraju da im u dodavanju loptica ne upadne u more. Ako ste vižljasti i skloni akrobacijama okušajte se i vi u piciginu.

6. Navijački duh Splita obrnuto je proporcionalan stanju opisanom kroz pojmove pomalo i fjaka. Splićani su izvanredni navijači, atmosfera je uvijek i u svakom sportu kao da se igra na sve ili ništa. Dakako, najatraktivnije je navijanje na nogometnim utakmicama Hajduka, ali ne propustite ni jedan sportski događaj. Postanite dio Splita.

7. Spomenuo sam nogometni klub čija obilježja ćete naći po mnogim javnim površinama. Ona se ne diraju jer Hajduk je svetinja. Točka.

8. Split ima i druge svetinje: katedrala sv. Duje, Marjan, Dioklecijanova palača. Mi ih obnavljamo i želimo ih sačuvati za buduće generacije Splićana i njihovih gostiju. Svojim pristupom nam pomozite i podržite nas u toj namjeri. Čuvajmo zajedno našu, a zapravo svjetsku baštinu. Ove godine navršava se 40 godina da je Dioklecijanova palača sa povijesnom gradskom jezgrom uvrštena u Registar UNESCO-a.

9. Poput svih Mediteranaca smo glasni, ali ne volimo buku u vrijeme odmora. Pogotovo noću i pogotovo ispod našeg prozora. Na godišnjem ste i želite se proveseliti, ali nemojte to činiti puštajući preglasnu glazbu u apartmanu jer ljudi oko vas trebaju odmor da bi vama i drugim gostima sutradan mogli biti na usluzi.

10. Kod nas se na plaži nose kupaći kostimi, a svugdje uokolo uobičajena odjeća za ovo doba godine. Nismo prečedni, ali za hodanje gradom bez odjeće ili dijela odjeće ili samo u kupaćem kostimu platit ćete kaznu od 500 kuna odmah ili tisuću nakon provedenog prekršajnog postupka. Zašto biste se odrekli desetak pizza ili 20 piva kad imate tridesetak kilometara plaža u Splitu na kojima možete pokazati svoju figuru?