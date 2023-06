Gradonačelnik Pule zbog duševnih boli traži 4000 eura: "Zbog rasprave o turbo folku sam izložen podsmijehu"

Pulski gradonačelnik Filip Zoričić od PR stručnjaka Vedrana Strukara traži odštetu "zbog pretrpljenih duševnih boli" koje su mu nanijete tijekom emisije Otvoreno. U emisiji, koja je na javnoj televiziji emitirana 1. ožujka, raspravljalo o zabrani turbo folk koncerta u Puli.

Na Strukarovu adresu stigao je dopis odvjetničkog ureda kojim se predlaže izvansudska nagodba na iznos od 4000 eura. U suprotnom će, navode odvjetnici, "svoja prava ostvarivati u parničnom postupku pred nadležnim sudom".

Gradonačelnik u dopisu također piše da je zbog navedene rasprave bio izložen neugodnim pitanjima prijatelja i rodbine te podsmijehu šireg kruga osoba u sredini u kojoj živi i radi. Strukarove izjave zbog kojih trpi duševne boli odrazile su se, piše Zoričić, i na članove njegove uže te šire obitelji koji su također bili izvrgnuti neugodnostima i podsmjesima.

Zoričić spornim smatra Strukarove tvrdnju da je on "već u predizbornoj kampanji jer ima ambicije na nacionalnoj razini, dakle ambicije za Sabor". U dopisu se također spominje Strukarova račenica da je Zoričićeva "sklonost zabranjivanju dugog vijeka jer je u pulskoj gimnaziji mijenjao razne slike, odnosno grbove, stavljajući na ta mjesta raspela".

Gradonačelnikov dopis komentirao je i PR stručnjak.

"Svašta sam ja još rekao u toj istoj TV raspravi. Gospodin Zoričić je u svakom trenutku mogao reagirati da je htio i demantirati gore spomenute navode, a nije. Usred emisije je javno rekao da se on povlači jer sam ja sve rekao. Također, to je samo mali isječak cijele rasprave iz naše debate, na koju se on uopće ne osvrće. Da ne kažem kako me čudi što njegova odvjetnica spominje napisani tekst, ispada kao da sam nešto negdje napisao, a ne uživo raspravljao sa Zoričićem pred TV kamerama", ustvrdio je.

"Iza svake rečenice i navoda koju sam kazao u emisiji 'Otvoreno' u potpunosti stojim i uopće se ne plašim niti strahujem od njegovih tužbi. Sve što sam rekao javno je dostupna istina. No, vrlo bih rado istaknuo da u 30 godina medijskog djelovanja nikad u životu nisam primio ovakvo pismo koje je, po mojoj procjeni, zapravo prikrivena iznuda. Iznuđuješ 30.000 kuna zato što si loše prošao u javnoj raspravi, šalješ broj računa na koji da ti se plati, a ako ti se ne plati, prijetiš tužbama. Onda me valjda tužiš odmah i čekaš pravomoćnu presudu da se vidi tko je u pravu", dodao je.

Zatim je napomenuo da Zoričićev potez, po njegovu vrijednosnom sudu, samo potvrđuje i dalje status koji pulski gradonačelnik uživa u javnosti.

"Naravno, u slučaju da se ikad susretnemo na sudu, ili u nekom drugom medijskom duelu, s najvećim zadovoljstvom ću se odazvati jer, ponavljam, stojim iza svake izrečene tvrdnje i radujem se novoj debati", zaključio je.