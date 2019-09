Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić komentirao je objavljeni Memorandum o razumijevanju koji je zaključio s tvrtkom Eagle Hills Properties u vezi s realizacijom projekta "Grad u Gradu".

Neobvezujući memorandum gradonačelnik Bandić potpisao je 12. ožujka ove godine, a na konferenciji za medije rekao je da je njegova javna objava odgovor na sve pritiske jer on "pritiscima teško odolijeva".

Najavio je i kako će se rasprava o Konačnom prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (GUP) na dnevnom redu Gradske skupštine održati krajem listopada.

Pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada Sanja Jerković istaknula kako će Grad Zagreb danas objaviti i hodogram aktivnosti o donošenju Konačnog prijedloga izmjena i dopuna GUP-a.

"Prema hodogramu koji smo zajednički usuglasili, očekujemo da će materijali biti gotovi krajem listopada, a da ćemo tada biti u u mogućnosti o njemu razgovarati sa zastupnicima", izjavila je Jerković.

Na upit hoće li uvažiti neke od oko 10 tisuća primjedbi koje su građani na Prijedlog izmjena i dopuna GUP-a poslali u javnoj raspravi, Bandić je istaknuo da će Grad Zagreb na svaku od njih odgovoriti.

Međutim, ustvrdio je kako razvoj Zagreba ide dalje te da ga ne mogu zaustaviti niti primjedbe. "Sve te primjedbe su prolongat od mjesec dana na donošenje GUP-a", ustvrdio je te dodao da će se umjesto u rujnu, kako je to bilo planirano, GUP donijeti u listopadu.

Bandić: "Vjerujem u mudrost premijera i ministra Štromara, mojih 13 zastupnika podržava ovu Vladu"

Rekao je da o memorandumu govore oni koji ga nikad nisu vidjeli ni potpisali i dodao da je to smijurija.

''Zamislite, piše u novinama da Bandić želi graditi neboder od 200 katova koji će srušiti Most slobode, a ja kažem zašto 200, može 300 katova, a koji neće srušiti most. Jedino što je džabe u svijetu, pa i u Zagrebu je zrak, još jedino to ne plaćamo.

Mene fascinira s kojom vi strašću pišete o jednom običnom papiru i o tome napravite cirkus. Mislite da je Bandić žmigavac koji će odustati'', rekao je Bandić koji je ponovno držao lekcije novinarima.

''Meni je savjest čista i većina građana je zadovoljna, pokazali su to šest puta, pokazat će i sedmi, ako mi Bog da zdravlja'', rekao je Bandić i dodao da je on baš htio da se memorandum objavi danas. Kaže da bi bilo dobro da se o memoradumima pita premijera Andreja Plenkovića i sve druge premijere.

''Kako bi bilo dobro da vam Zoran Milanović da memorandum o razumijevanju s tvrtkom koja je gradila zračnu luku. Aj bogati dobijte to'', rekao je gradonačelnik koji nije želio dalje objašnjavati jer kaže da su njegove riječi skupe pa će ih uskoro početi naplaćivati, kao i da ima problema s glasnicama.

Naglasio je da je memorandum neobvezujući. Kaže da se memorandum može dobiti samo od Grada Zagreba. ''Vidite kako ovdje cvjeta demokracija. Mao Ce Tung bi se digao iz groba, ne da cvjeta stotinu nego tisuću cvjetova'', rekao je.

Na novinarsko pitanje očekuje li da će Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja ovaj put dati pozitivno mišljenje na Konačni prijedlog izmjena i dopuna GUP-a, Bandić je kazao da vjeruje u mudrost premijera Andreja Plenkovića i ministra graditeljstva i prostornoga uređenja Predraga Štromara.

"Gradski uredi dnevno komuniciraju s ljudima iz ministarstva graditeljstva. Trinaest ljudi iz Kluba Stranke rada i solidarnosti podupire ovu Vladu. Ja nikada nisam sumnjao u mudrost premijera, a još manje u mudrost potpredsjednika Vlade Štromara. Plus toga, nije ni njima stalo da zaustave razvoj grada", izjavio je Bandić.

Priopćenje iz Grada: "Prostor bi trebao postati drugo moderno središte grada"

Grad Zagreb objavio je priopćenje i osvrt na cijeli projekt. Navode kako će se projektom dobiti značajan pozitivan efekt na rast BDP-a cijele zemlje, a u slučaju projekta Zagreb City "moglo bi se raditi o nekoliko milijardi eura".

"Važan je i utjecaj na povećanje zaposlenosti, ne samo u domaćem građevinskom sektoru nego i na otvaranje predstavništava velikih stranih kompanija", ističu u priopćenju i dodaju kako će Zagrepčani dobiti bolju infrastrukturu.

"Osim stambenih i komercijalnih prostora te javne infrastrukture, uredile bi se zelene površine i parkovi dostupni za sve.

Prostor koji obuhvaća projekt Zagreb City trebao bi postati drugo moderno središte grada, nezaobilazna turistička destinacija, a uz sadržaje planiranog modernog Kongresno-sajamskog centra i Tehnološkog parka, Inovacijskog centra i Centra robotike te atraktivnih poslovnih prostora, bio bi i važan poslovni centar Grada Zagreba".

Hvale i izabranu tvrtku za realizaciju projekta. "Tvrtka EAGLE HILLS je u dostavljenim referencijama dokazala da ima izvanredno iskustvo u razvoju projekata sličnog opsega i zahtjevnosti zadatka".

Memorandum o razumijevanju između Eagle Hillsa i Grada Zagreba potpisan je 12. ožujka 2019. radi iskazivanja interesa i namjere te načelnog utvrđivanja projektnih uvjeta. Konačni uvjeti za realizaciju projekta bi se utvrdili ugovorima. U polaznim osnovama Memoranduma o razumijevanju je navedeno da se pravni poslovi vezani uz projekt sklapaju uz suglasnost predstavničkog tijela, odnosno Gradske skupštine Grada Zagreba.

U članku 15. točka 15.3. navedeno je da "svaka ugovorna strana može prekinuti pregovore u vezi s projektom bez potrebe da navede bilo koji od razloga za takav postupak" ili bez ikakve obveze prema drugoj ugovornoj strani. U članku 20. je navedeno da Memorandum ne predstavlja zakonsku obvezu niti stvara zakonska prava ili obveze između ugovornih strana.

Gradska uprava Grada Zagreba zainteresiranim osobama je omogućila uvid u sadržaj Memoranduma o razumijevanju, a radi povećanog interesa javnosti Memorandum o razumijevanju javno je objavljen 3. rujna 2019. na mrežnim stranicama Grada Zagreba", naveli su, između ostaloga u priopćenju. (MT/Hina)