Nakon sramotnog spaljivanja gej para s djetetom na karnevalu u Imotskom, oglasio se gradonačelnik.

''Grad Imotski se nikad nije miješao u odluke organizatora karnevala, pa neće ni sada. Uvijek se alegorijski spaljuje ono što je točka prijepora u društvu, nešto oko čega se u javnosti lome koplja kako bi te rasprave ostale iza nas. Razumijem da su se neki osjetili povrijeđenima, ali smo uvjereni da to nije bila namjera organizatora'', poručio je za Dnevnik Nove TV gradonačelnik Imotskog Ivan Budalić.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekao je da mu čin nije prihvatljiv, ali mu nije za kaznenu prijavu.

Prijavu je zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju podnio SDP-ovac Arsen Bauk. ''Maškare su tradicija i spaljivanje karnevala je uvijek bilo prema moćnicima, a ne prema manjinama. Mislim da je vrijeme da se nadležne institucije izjasne o tome je li to tradicija ili poziv na mržnju'', objasnio je Bauk.

Kaže da će policija i odvjetništvo ocijeniti je li to šala. ''Neka institucije rade svoje posao i neka maškare rade svoj posao, ali neka ga rade bolje'', dodao je. Kaže da mu je OK što je bila slika Nenada Stazića jer je on dio vlasti. ''Da je bila moja slika, Milanovićeva, Zekanovićeva to je u redu, ali manjinske skupine ne bi trebale biti dio karnevalskih manifestacija tako da ih se spaljuje jer je to govor mržnje'', zaključio je.