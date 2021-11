Gradonačelnica Samobora objavila je na drtušvenim mrežama gnjusnu fotografiju na kojoj se vidi kako mladić uništava lampice postavljene u gradu uoči adventa.

Samoborska Gradonačelnica Petra Škrobot na društvenim je mrežama objavila fotografiju na kojoj se vidi kako mladić uništava lampice postavljene uoči adventa u gradu. Izrazila je ogorčenost ponašanjem mladeži u Samoboru.

''Nažalost, ovo je slika Samobora kojeg se sramim i kojim sam zgrožena. Ovo nije mladež koja je primjer naše budućnosti, ovo je mladež koja u životu nije stekla ništa te jedino što može i zna je uništavati tuđe.

Izgleda da novo klizalište i blagdansko uređenje grada nekima toliko smeta da se odlučuju na drastične korake poput ovako divljačkog trganja i uništavanja lampica'', poručila je Škrobot i dodala da je incident prijavljen policiji.

Ispod gradonačelničine objave javio se i gospodin koji tvrdi da je u njegovu tvrtku došao mladić s fotografije i za sve se ispričao. ''Ponudio se da on to ode s nama popraviti i nadoknaditi štetu. Rekao sam mu da ga cijenim sto je došao i nadam se da je nešto naučio iz ove situacije. Svi smo bili klinci i radili gluposti samo onda nije bilo mobitela da nas neko snima. Vjerujem da će on i njegovi frendovi ubuduće paziti na naš Grad i naše lampice'', napisao je.