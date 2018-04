Brođani su bez vode, a optužbe pljušte na sve strane. Gradonačelnik Mirko Duspara optužuje ministarstvo i naftnu tvrtku da kriju istinu, a ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić optužuje gradsku upravu da nije održavala vodovodne cijevi te da se ponašala nemarno.

Voda u Slavonskom Brodu ne smije se koristiti za piće, ali za higijenu smije. Prvu pitku vodu Brođani će dobiti tek idući petak iz izvora Sikirevaca.

Dok istražitelji zbog istrage uzimaju nove uzorke tla tvrtka Crodux - po nalogu inspekcije - sanira štetu. I pere ruke od odgovornosti za zagađenje vode. Kazneno su ih prijavili i Vodovod i slavonskobrodski gradonačelnik koji sumnja u puno veće posljedice.

"Ako curi ovdje tko nam garantira da ne curi na drugim mjestima. Igrali su se nečim, sad bi trebali odgovarat za ovo", rekao je Duspara.

Cijevi koje su se trebale prenamijeniti kako bi se plinovodom povezala rafinerija u Bosanskom Brodu - od vodocrpilišta su udaljene oko dva i pol kilometra - kažu oni koje Duspara proziva.

''Samo nam još svemirci fale''

"Tvrdim da je zagađenje u metrima, a koliko to ćemo utvrditi, da me ne lovite 150, 200 litara, ja ih nisam izmjerio. Samo nam još svemirci fale...", kazao je Branko Radošević, direktor tvrtke ''Crodux energetika''.

Tvrde - nije bilo prikrivanja. A navode da benzin ovdje curi već šest dana nazivaju zlonamjernima. Od tužiteljstva i policije koji vode cijeli slučaj - informacije stižu na kapaljku. Izvješćima i analizama koje koriste u istrazi - gradonačelnik Duspara ne vjeruje. "Mi smo uzeli neovisne uzorke, mi ćemo to analizirati u Hrvatskoj i vani", kazao je.

Ministar zaštite okoliša kojeg proziva da nije na vrijeme reagirao, ali i da štiti vlasnika Croduxa – uzvraća: "Nikakvog prikrivanja nema i ne smije biti što se nas tiče. Što se tiče Duspare, ja bi na tu temu razgovarao s Dusparom, ali o tom potom."

I upravo gradske vlasti krivi za neodržavanje sustava. "Loš sustav održavanja upravo je sve na gradu....", kaže Ćorić.

Dok se traže krivci, a odgovornost prebacuje, građanima preostaje nositi vodu u kantama.

''Građani nisu zadovoljni informacijama''

U Dnevniku Nove TV o ovoj temi reporterka Anita Martinović razgovarala je s Daliborem Vašarevićem iz građanske inicijative ''Kad ako ne sad''.

Jeste li zadovoljni informacijama koje od službi stižu građanima?

Nismo nažalost zadovoljni tim informacijama jer nam ovih dana stižu proturječne informacije sa svih strana i s takvim informacijama nitko ne može biti zadovoljan. Svi smo zabrinuti, jer nitko ne zna koje su posljedice ovoga, kada će se ovaj problem riješiti. To su pitanja koja nas muče i na koja želimo odgovor što prije. Ne želimo sudjelovati u političkim prepucavanjima i prebacivanjima loptice. Krivac se definitivno mora naći, sanirati u što kraćem roku. Nije trebalo doći do ovog, ali kad je došlo želimo da se to što prije sanira, da ljudi dobiju pravu informaciju – je li voda za piće, je li to benzin, cisterna, nešto drugo. To su informacije koje nas jako brinu.

Sve građanske inicijative su se ujedinile, pripremate i prosvjede?

Slavonski Brod je posljednjih devet godina pokušavao je već devet ili deset prosvjeda i iz tih su prosvjeda iznikle različite inicijative i ovim putem idemo složno kako smo i zamislili. Sve udruge koje su ikada išta pokušale, ovog puta idu zajedničkim snagama. Pozivamo građane Slavonskog Broda i sve koji nas žele podržati da dođu 7. travnja na Trg Ivane Brlić Mažuranić od 15 sati gdje ćemo prikupljati potpise, odnosno peticiju i prikupljat ćemo donacije za unajmljivanje autobusa s kojim ćemo ići na prosvjed u Zagreb.

Kakvu poruku i pitanje namjeravate postaviti vladajućima?

Vladajući su u Zagrebu, tamo su ljudi koji mogu riješiti ovaj problem. Pošto oni ne žele doći ovdje, mi ćemo doći tamo. Naći ćemo način, donacijama građana da dođemo tamo i tražit ćemo odgovore. Nećemo odustati od borbe, jer nema predaje.

Bojite li se da će ovaj incident zaustaviti ono zbog čega su ovi radovi i započeli, a to je da se prijeđe na plin koji nije toliko štetan?

Iskreno se nadam da neće utjecati, Ali bilo bi dobro da se ta rafinerija modernizira, jer zadnjih devet godina slušamo jednu te istu priču. Nikada nismo dobili plan modernizacije rafinerije. Uvijek je bio pripremljen. Nažalost, nadam se da neće utjecati, ali izgleda da će utjecati.

