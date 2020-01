Da sustav brige za starije i nemoćne nema dovoljno sluha dobro znaju zaposleni građani koji imaju bolesne roditelje. Podaci govore da je takvih 17 posto i, iako su pred zakonom su odgovorni za roditelje, država im posao ne olakšava. Naime, ti građani nemaju pravo na bolovanje u slučaju bolesti roditelja.

Bahrija (78) do liječnika i natrag ne bi mogao bez pomoći sina.

"Potreban je obavezno. Prije nekoliko dana sam zbog lijekova i tlaka pao na Trgu bana Jelačića. Nije to baš sasvim svejedno otići do doktorice i vratiti se nazad", rekao je Bahrija.

Sin Dino kaže da nitko nema razumijevanja kad imate bolesnog roditelja, a pomoć mu treba na duže vrijeme.

"Da se mogu brinuti za njega. Mislim, to ne mogu jer moram raditi, a ne vjerujem da će vam netko dati dva, tri tjedna, mjesec dana da se brinete za starog roditelja. Možeš samo otkaz dobiti", rekao je Dino.

Bolovanje ne može otvoriti da bi pomogao ocu: "Super bi mi dobro došlo. Bilo kome bi dobro došlo da mogu otići kad mi treba dva, tri, četiri ili pet dana da s njim obavim pregled jer to nikad nije jedan dan ili samo dva sata", dodao je Dino.

U ordinaciju obiteljske medicine Milana Mazalina često dođu pacijenti s tim problemom.

"U velikom se problemu nađu i roditelji i obitelj, a i liječnici opće prakse odmah koji moraju nekako osmisliti skrb i pomoć takvim osobama", rekao je Mazalin.

U bezizlaznoj situaciji i nemoći, kaže, nekad se razbole i djeca: "Budu u jednoj potpuno promijenjenoj psihičkoj situaciji kad možemo govoriti o akutnoj reakciji na stres, kad imaju realno zdravstveno opravdanje za vlastito bolovanje", objasnio je.

"Sustav nije dobar i treba ga u korijenu mijenjati"

Prema podacima iz Ureda pučke pravobraniteljice, za nemoćne članove obitelji brine oko 17 posto osoba. U HZZO-u i u Ministarstvu rada upućuju na mogućnost sedam dana plaćenog dopusta i za slučaj teže bolesti roditelja. Trenutačno se radi na direktivi Europske unije.

"Ova nova direktiva, između ostalog, predviđa da sve države članice EU u svojim nacionalnim zakonodavstvima do zadanog roka urede pravo svakog radnika na dopust za pružanje skrbi u trajanju od pet radnih dana godišnje", stoji u izjavi Ministarstva rada.

Za pravo na bolovanje zalaže se Matica umirovljenika.

"Tu će sigurno biti rečenica: 'Nema se dovoljno novaca.' Gledajte, šta god Matica i sindikat predloži, prva je rečenica da se nema dovoljno novca", rekla je Višnja Fortuna, predsjednica Matice.

Zanemarivanje roditelja u zakonu se tretira kao nasilje u obitelji, za što je određena kazna od najmanje 12 tisuća kuna ili 70 dana zatvora.

U Dnevniku Nove TV gostovao je saborski zastupnik Kažimir Varda, koji je na nadavnom saborskom aktulacu ministrici socijalne politike Vesni Bedeković.

"Sustav nije dobar i treba ga u korijenu mijenjati. Treba osigurati, ako ništa drugo, dostojanstvenu smrt", rekao je Varda.

"Ministrica je rekla da će to razmotriti i da će to najvjerojatnije ući u novi zakon. Ako slučajno ne uđe, mi imamo instrumente, a to su amandmani na prijedlog zakona. Mi ćemo kao Klub Stranke rada i solidarnosti iskoristiti sve zakonske mogućnosti da amandmanima poboljšamo sustav", dodao je.

Varda je na kraju rekao da će predložiti da se uvede mogućnost bolovanja zbog njegovanja starijeg člana obitelj i da se uvede status obiteljskog njegovatelja. Također je rekao da vjeruje da će se to dogoditi u mandatu Vlade Andreja Plenkovića.

