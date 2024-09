Rastu cijene struje i plina! Dnevnik Nove TV izračunao što će to značiti za godišnji budžet prosječnog kućanstva

Ministar financija Marko Primorac potvrdio je da bi plin i struja trebali poskupjeti deset do petnaest posto. Nova TV izračunala je otprilike što bi to značilo za godišnji budžet prosječnog kućanstva.

No pitanje je koliko će se takve cijene zadržati, jer iako je tržište energenata stabilno, Vlada planira nastaviti s ukidanjem subvencija. Dolazi zima, a s njom i nikada veći računi. Za umirovljenike to znači - kreće krpanje.

"Mi se krpamo, naučeni smo uvijek se krpati. Nikad nije bilo puno, ali nikad nije ni falilo. Šparat ćemo na nečem drugom, potrošit ćemo na grijanju, uvijek sam vodio računa da imam za grijanje", rekao je Mladen Mihovilović iz Rijeke.

Da će rasti cijene i plina i struje - već je najavljeno, no ono što se čekalo je kolika će biti subvencija Vlade. No ministar financija to je u utorak demantirao.

"Smanjit ćemo subvenciju, cijene će nam nešto porasti, ali neće sigurno 30 posto. Između deset i petnaest posto će porasti", rekao je Primorac.

Što bi na računima izgledalo ovako:

- Plin za cijelu godinu u prosjeku bismo mogli platiti između 470 do 495 eura, odnosno od 43 do 65 eura više nego do sada.

- Godišnja potrošnja struje u prosjeku će nas stajati između 575 eura do 598 eura, odnosno od 50 do 80 eura više nego do sada.

Kad se sve zbroji i oduzme - na struju i plin na mjesec bismo mogli izdvajati od sedam i pol do dvanaest eura više.

"Nije u redu, ali najviše osjetimo na poljoprivredi i na hrani. Ne vjerujem da se ništa ne može urediti da barem stane rast cijena hrane", rekao je Željko iz Zagreba.

"Sve je udar, imali smo i veselje i s eurom i s inflacijom i očito ljudi vole pričat o nečem drugom. Vidim da se na Facebooku raspravlja o drugim stvarima, a ne ovo ovome što se događa već dvije godine", rekao je Miroslav iz Zagreba.

"Preživjet ćemo. Ja samo kažem preživjet ću do smrti, a poslije šta me briga", rekla je Kata iz Zagreba.

Svjesni su svi da rast cijena energenata - dovodi i do rasta drugih cijena. Proizvođači to ne isključuju ni ovaj put.

"To ćemo jednostavno morati izračunati i vidjeti kako dalje. Hoće li to imati daljnji utjecaj na cijene. Nadam se da porast cijena neće toliko utjecati da ga osjete i kupci", rekla je proizvođačica jaja, Sanja Lugomer Ćuk.

Cijene plina na tržištu su se stabilizirale, kažu stručnjaci i više ne rastu drastično.

"A u budućnosti ako ne bude nekih velikih geopolitičkih napetosti, mogle bi cijene ostati na ovoj razini i možda se još korigirati prema dolje", rekao je Dalibor Pudić iz Hrvatske stručne udruge za plin.

No Vlada bi zato mogla nastaviti s dodatnim ukidanjem subvencija.

"Građani i poduzetnici nisu svjesni da je došlo do dugotrajnih poremećaja na tržištu i dugotrajno formiranih novih cijena pa onda nisu motivirani niti trošiti manje te energije niti prelaziti na druge oblike energije", rekao je Primorac.

Umirovljenici pak odgovaraju - itekako su svjesni cijena.

"Oni su nam digli sad penziju 7,46 eura. Sada se ja pitam koliko fali do onih 80 posto koji su dali sebi", rekao je Mladen Mihovilović iz Rijeke.

Precizna i konačna računica za plin i struju trebala bi se znati do kraja tjedana- kada se očekuje i da Vlada objavi konačnu visinu subvencija.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novaplus.hr.

Pročitajte i ovo zapalila se benzinska kod splita VIDEO Strava na A1: Auto udario u agregat za gorivo na pumpi, preminula jedna osoba, ima ozlijeđenih

Pročitajte i ovo burno u Kijevu Nakon brutalnog napada Zelenski saznao šokantnu vijest od šefa strateške industrije i još dvojice ministara