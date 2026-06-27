Šerbedžija se pridružio prosvjedu u Gospiću i poslao snažnu poruku: "To je zločin čisti. Zašto ne zakopavaju blizu Berlina, Pariza, Londona?"

Transparenti, zvižduci i jasne poruke upućene su vrhu države s ulica Gospića. Glasno se prosvjedovalo protiv zakopanog opasnog otpada i tvornice litija koja je niknula u industrijskoj zoni.

“U moje mlade dane Lika je bila ponosna po klimi, po vodi, po svemu. Po hrani. A danas je sve otrovano”, rekao je Mile, Gospić.

More ljudi unatoč temperaturi višoj od 30 stupnjeva hodalo je za Liku rutom od pet kilometara.

“Došla sam iz Zagreba. Kao rođena Gospićanka koja bez obzira što 39 godina živi u Zagrebu osjeća se uvijek Gospićankom i ovo je uvijek moj dom”, rekla je Karmela, Zagreb.

Prosvjed u Gospiću - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Prosvjed u Gospiću - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Obećanja su dobivali, ali ilegalno odloženi otpad otkriven početkom prošle godine u Gospiću do danas nije saniran. Riječ je o 45 tisuća tona opasnog i neopasnog otpada koji leži uz obiteljske kuće i na podzemnim vodama.

“Pitanje je odakle je, kažu USKOK istražuje, istražit će, odakle je sve dovezeno i kako je sve došlo tako tiho i da se ni danas nema jasnoga je li zagađena. Vodu 90 posto Ličana kupuje i pije, a plaća najskuplju vodu u Hrvatskoj”, rekao je Ante, Gospić.

“Osjećamo se izdano. Da je to toliko dugo već tu, stoji i da se ništa ne rješava”, rekao je Tomislav, Gospić.

Žestoke poruke poslane su i zbog izgrađene tvornice litija. Ne žele je u svom gradu!

Prosvjed u Gospiću - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Prosvjed u Gospiću - 4 Foto: DNEVNIK.hr

“Kemijske industrije i tvornica litija bez studija utjecaja na okoliš ne može postojati. Građanska dozvola se mora odmah poništiti dok se ne provede studija utjecaja na okoliš”, rekao je Vjekoslav Bušić, građanska inicijativa “Gospić je naš dom”.

“Ličane često zezaju da jedu samoglasnike. Pa sam rekao da možda jedu samoglasnike, ali ne gutaju lažna obećanja i produženje rokova u nedogled”, nadodao je.

Prosvjedu se pridružio i poznati glumac.

“To je zločin čisti. Zašto te europske otpade ne zakopavaju blizu Berlina, Pariza, Londona? Blizu bilo čega zapadnog svijeta i kapitalizma”, rekao je Rade Šerbedžija, glumac.

“Ne misle odgovorni ljudi dovoljno o svom položaju, svojoj odgovornosti za narod, za zemlju”, rekao je.

Prosvjed u Gospiću - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Oko 50 milijuna eura državu će stajati sanacija opasnog otpada, ali radovi neće početi prije odabira izvođača. I dalje je nepoznato kada će, i hoće li uopće, krenuti pogon za preradu litija.