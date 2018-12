Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović danas se osvrnula na informacije koje je objavilo tjednik Nacional, a prema kojima je njezin savjetnik Vlado Galić bio upleten u aferu SMS.

Na pitanje reporterke Dnevika Nove TV Ivane Pezo Moskaljov uživa li Galić i dalje njezino povjerenje, Predsjednica je poručila:

„Ono što se čita po medijima je curenje informacija koje nisu potvrdile relevantne institucije, nastavit ću razgovarati s njima, a kad je riječ o ljudima u mom kabinetu - saznat ćete na vrijeme“

Kako neslužbeno doznajemo, do kraja godine doći će do promjena savjetnika u Uredu Predsjednice, no nije poznato odnose li se one i na Vladu Galića

Komentirala je i priopćenje kojim je odbacila „konstrukcije o umiješanosti u rušenje Plenkovićeve Vlade“.

„Moje priopćenje prošli tjedan je bilo iznimno oštro, ali i optužbe za rušenje Vlade su ozbiljne. U tome ne sudjelujem niti namjeravam sudjelovati. Ne bavim se paraobavještajnim aktivnostima, to nije moj stil ni način rada“, poručila je.

Na pitanje kada bi se trebala održati sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, odgovorila je kako bi se to trebalo dogoditi do kraja godine.

Na početku mandata Vlade Andreja Plenkovića bilo je dogovoreno da će se sjednice VNS-a održavati barem kvartalno.

"Neprestance ponavljam da one trebaju biti redovite, a ne da javnost stječe dojam da je neko izvanredno stanje kad se održavaju", poručila je Predsjednica.