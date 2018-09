Danas je čini se dan u kojem svojim obraćanjima pažnju više od drugih privlači ministar obrane Damir Krstičević.

Na kraju današnje sjednice Vlade ministrima se obratio ministar obrane Damir Krstičević kako bi im rekao nešto više o situaciji s požarima posljednjih dana. Drugi put u istom danu pričao je o važnosti sustava domovinske sigurnosti.

"To je bila vrlo ozbiljna situacija. Prvo je bio Marjan, u nezgodno vrijeme, ali intervencijom naših ljudi u Splitu na vrijeme taj požar je lokaliziran i to je velika stvar jer znamo što znači Marjan za Split.

Nakon toga su bili ozbiljni požaru u Metkoviću, Orebiću, Konavlima... imali smo i Posedarje. U odnosu na meteo situaciju to su vrlo ozbiljni požari.

Obišao sam sve, mislim da je stanje sad zadovoljavajuće. Svi su pod kontrolom. Obišao sam i ozlijeđene ljude, u ime Vlade zaželio sam im brz oporavak jer čovjek je sve i centar domovinske sigurnosti. Jasno je u svemu ovome da ima oštećenja imovine", rekao je Krstičević na sjednici Vlade i dodao kako je potrebno što prije razgovarati o tome da Metković dobije vatrogasno vozilo.

"Kad vidimo ove požare, kad vidimo menadžment u požarima, sustav domovinske sigurnosti koji je brend ove Vlade se potvrđuje. Što je to? To zajedništvo, solidarnost, sve sastavnice sustava domovinske sigurnosti, i vatrogasci i policajci, vojnici, GSS, cijela zajednica, općina, grad , županija, ostala ministarstva, procesi, menadžment krizni stožer, upravljanje sa svim tim stvarima, narastanje, kako ide to narastanje snaga... To je stvarno velika stvar u svemu tome, znači kroz taj sustav. Mislim da se nosimo s time i ono što bih želio na kraju je pohvaliti sve ljude na terenu. Upravo kroz taj sustav domovinske sigurnosti ljudi vide... pohvalio bih vatrogasce, stvarno ljudi daju sve od sebe ", rekao je ministar i nastavio:

"Vojska je tu i spremna pomoći narodu u nevolji, policija naša koja je na terenu, lokalna zajednica, župani, općine, gradonačelnici i GSS, Crveni križ, medicina... velika pohvala ogroman napor, velika pohvala. I ono je ključ, čovjek, mještani i to je taj koncept domovinske sigurnosti. Mi želimo da ljudi brane svoj dom, brane svoju kuću, imaju odgvornost. Jasno je da država ima najveću odgovornost za sigurnost međutim moraju ljudi gledati što je oko kuće, kako, ima li nečega što bi moglo, radi li hidrant, ne radi i sve ostalo. Ta cijela priča. Ali mislim da smo na dobrom putu. Hvala Bogu u svemu tome nema ljudskih žrtava što je dobra stvar. U svemu tome imamo oštećene imovine", rekao je ministar.

"Kad vidite da to gori, lako je pričati, ali treba to ugasiti, treba ući u tu vatru, treba to sve postaviti. Stvarno su junaci. I sada angažiranost. Skoro je 500 vatrogasaca sada na terenu u jednoj smjeni. Mi smo angažirali 150 vojnika u jednoj smjeni. A gdje su naši kanaderi, dečki piloti. Svi su junaci. Svi su junaci te cijele priče. U ime cijele Vlade mislim da možemo biti zadovoljni. Vidimo i druge države i probleme s tim i jasno trebamo ulagati dalje u sigurnost u te procese i mislim da to radimo. Analiziramo svaki požar i želimo raditi na tim poboljšanjima. I ono što je ključ mislim da smo na terenu i da angažirano na terenu to sve rješavamo", rekao je Krstičević koji je dodao da će se situacija na područjima pogođenim požarima nastaviti pratiti i idućih dana.

"To je ključ, da gradimo sigurnost. Sigurnost, sustav domovinske sigurnosti"

Podsjetimo, Krstičević je o domovinskoj sigurnosti govorio i uoči sjednice Vlade kada su ministri komentirali aferu SMS, u sklopu koje je uhićen Blaž Curić, vozač ministra Tolušića i kum Milijana Brkića.

Krstičević nije bio raspoložen za komentiranje SMS afere, ali je zato spremno odgovarao na pitanja vezana uz požare.

Kad su novinari pokušali vratiti razgovor u smjeru SMS afere, Krstičević je poput mantre krenuo ponavljati riječ "sigurnost".

"Ja sam ministar obrane i sigurnosti. Bavim se sigurnosti. Ja pazim na sigurnost i sustav domovinske sigurnosti. To je ključ, da gradimo sigurnost. Sigurnost, sustav domovinske sigurnosti. Hrvatska vojska", kazao je ministar.