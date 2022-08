Gost Dnevnika Nove TV poduzetnik Hrvoje Prpić procijenio je kakvu cijenu struje možemo očekivati ove jeseni i zime.

Na jesen vrlo vjerojatno možemo očekivati visoke cijene struje. Poduzetnik Hrvoje Prpić za Dnevnik Nove TV kaže kako građani plaćaju puno nižu cijenu struje nego što je realna cijena.

"Cijene koje se trenutno ugovoraju od 1. rujna ove godine pa do 1. rujna iduće godine iznose više od pet kuna po kilovatsatu. U odnosu na dosadašnje koje su bile kunu i pol, prije šest mjeseci. To se odnosi na veleprodajne cijene i za godinu dana, za poduzetnike koji potpisuju ugovore na godinu dana", pojasnio je Prpić u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Hrvojem Krešićem.

Na pitanje, hoće li građani to osjetiti na svojim leđima, odgovara: "Teško da će Vlada pomagati poduzetnicima, do sada nisu pomagali. Možda se nešto stvarno dogodi, ali nemam očekivanja da će doći do pomoći poduzetnicima. Udruge se bore za to, ali nisam čuo odgovor".

Građani plaćaju puno nižu cijenu struje, nego što je to realna cijena, a što kaže Prpić - hoće li cijene ići gore?

"Građani plaćaju puno nižu cijenu nego što je realna cijena. Hoće li cijena ići gore, stvarno ne znam. To će ovisiti o politici Vlade, ali ako bi bilo tržišne ekonomije, onda bi građani danas plaćali veću cijenu nego što je trenutno plaćaju'', kazao je.

''No, zbog toga što je struja socijalna komponenta i zbog toga što HEP polovicu svoje proizvodnje dobiva iz izvora koji su davno amortizirani, može se pretpostaviti da će struja biti i dalje socijalna komponenta", uvjeren je poduzetnik.

Nižoj cijeni, napominje Prpić, pridonosi to što smo davnih dana otplatili troškove izgradnje, primjerice, elektrane Krško. Tvrdi i da HEP može podnijeti značajne udarce kako bi građani, pa i poduzetnici lakše prebrodili zimu.

"Kada pogledamo pet najvećih tvrtki koje najviše zarađuju, HEP ih ima četiri i HEP ima prostora da profit ostvaruje ovako kako ga do sada ostvaruje, a ne mora ga ostvarivati dva puta ili tri puta više", ističe poduzetnik.

Na pitanje hoće li poduzetnici dizati cijene, Prpić odgovara: "Moramo razdvojiti poduzetnike koji od poskupljenja imaju velike štete i one koji imaju male štete, primjerice tvrtke koje imaju urede. Tvrtke koje će imati veliku štetu su tvrtke koje imaju proizvodnju i te tvrtke bi se trebale pozabaviti ugradnjom solara, odnosno trebali bi smanjiti udare na cijenu proizvoda".

Ilustrirao je poskupljenje struje na korištenju nekog kućnog uređaja.

"Cijena električne energije u veleprodaji je otišla sa 40, 50 eura po megavat satu na 688 eura. To je 12,13 puta skuplje", kaže.

Dao je i usporedbu troškova jednog pranja u perilici, pod uvjetom da se ovo poskupljenje prelije na građanstvo. "Dok smo prije šest mjeseci jedno noćno pranje u perilici plaćali pola kune, sada bi to bilo pet kuna po jednom pranju".

