Orlando Lopac, vlasnik fitness centara komentirao je slučaj vlasnika teretane uhićenoga zbog širenja zarazne bolesti. Vjeruje da će ga većina ljudi podržati, a da će poduzetnici uskoro dobiti priliku za rad.

Vlasnika teretane Quantum Premium Gym, privedenog u ponedjeljak ujutro zbog otvaranja tog objekta unatoč zabrani rada, policija tereti za širenje i prenošenje zarazne bolesti te će ga nakon kriminalističkog istraživanja predati pritvorskom nadzorniku.

Orlando Lopac, vlasnik je fitness centara koji ne rade od 28.11. Komentirao je slučaj vlasnika teretane uhićenoga zbog širenja zarazne bolesti.

"Ovo što se danas dogodilo je iskaz nezadovoljstva i to bi nazvao zadnjim krikom i pozivom za dijalogom koji je izostao do sada. Ja ga u potpunosti razumijem i vjerujem da će većina ljudi podržati to što je napravio. Do ovoga ne bi došlo da se pravovremeno krenulo u rješavanje svih problema u kojima su se našli poduzetnici", kaže.

Odgovorio je i na pitanje koliko fitness industrija još može izdržati sa ovakvim mjerama. "Nekome će postojeće mjere koje pomažu u opstanku poslovanja pomoći više, a nekome manje. Nije isto ako imate teretanu od 100 kvadrata ili imate lanac centara po 1500 kvadrata. Svatko unutar svojeg poslovanja može ocijeniti koliko mu ove mjere mogu pomoći", kazao je Lopac.

Napominje kako se slabo razgovara o planovima i mjerama za pomoć za iduće mjesece. "Oblik pomoći za procinac možda nije dostatan za siječanj, pogotovo neće biti dostatan za treći mjesec zabrane rada", ističe.

Ne zna hoće li moći početi raditi sredinom veljače. "Nadam se da ćemo svi dobiti priliku za rad. Teško je za očekivati da ćemo mi biti otvoreni preko noći. NIje isto otvoriti teretanu od 100 kvadrata ili lanac teretana od 1500 kvadrata. Tu treba niz priprema", ističe.

