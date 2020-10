Preko ruba u ralje blokada gurnute su danas stotine tisuća građana. Gotovo je s moratorijem na prisilnu naplatu s bankovnih računa.

Željko Rodić je ovršen. Dug za kredit od 105.000 kuna otplaćuje 13 godina."Danas sam nakon 13 godina dužan još 176 tisuća", napominje. Banka je dug prodala agenciji za naplatu, a s njima, kaže Željko, nema dogovora.

"Ne bježim od svog duga, ja ću to sve podmiriti, ali kad su počeli sa pozivima i maltretiranje s njihove strane je postalo psihički teško. A i dalje otplatnog plana nema, ja sam već četiri godine dobar dio samo u tih 4 godine a kamoli u zadnjih trinaest otplatio. Ne znam kada ću izaći iz ove situacije", kaže ogorčeno.

U prvom danu od prestanka moratorija i ponovnih prisilnih naplata, Fina je zabilježila priljev na računima građana.

"To znači da na računima građana ima dovoljno sredstava, mi smo jako optimistični, jer bi to moglo značiti, vidjet ćemo sutra, da bi mogao biti povećan broj deblokiranih građana", napominje Vinka Ilak iz FINA-e.

U glavnoj poslovnici FINA-e građani mogu besplatno dobiti status svoga dugovanja i otvoriti zaštićeni račun. Isto mogu i putem e-blokada.

Danijel se iznenadio svojom ovrhom. "Imam Zagrebački holding, 3 kune i 89 lipa. I imam tu 138, 88 još jednu. Nisam to znao", priznaje Danijel.



1475 potrošača duguje čak 6,7 milijardi kuna. Među njiima ima pojedinaca s dugom od 30-ak milijuna kuna, a 109.000 građana duguje 396 milijuna kuna u iznosima manjim od 10 tisuća kuna.

Ministar Malenica o ovrhama

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica komentirao je slučaj Željka Rodića. Na pitanje je li to normalno i što je Vlada učinila da to promijeni, ministar odgovara: "Ne znam o kakvoj se strukturi duga radi, ali radi se o nečemu što bi se trebalo rješiti na razini EU i kroz novi Ovršni zakon, da se povede o tome računa.

Mi u Ministarstvu pravosuđa idemo s izmjenama Ovršnog zakona. U ovom slučaju, radi se o zakonskim zateznim kamatima i vjerujem da ćemo kroz novi zakon utjecati na to, na smanjenje troškova. Radi se o zakonskim kamatama, a o visini duga možemo diskutirati. Dopunama zakona utjecat ćemo to. Na smanjenje troškova. Imamo sad smanjenje troškova u ovršnom postupku od 400 do 600 kuna. Izbacujemo određene aktivnosti koje su bile u ovršnom postupku", kazao je ministar.

Već svaki peti građanin je na rubu siromaštva ili je ispod te granice, a pred nama je neizvjesna zima. Ministar je odgovorio na pitanje pripremaju li se nove mjere pomoći.

"U zadnjih nekoliko mjeseci učinili smo velike napore kroz razgovore sa svim dionicima ovog procesa", kazao je ministar i dodao da će Vlada učiniti sve da osigura radna mjesta, nastavak gospodarskih aktivnosti i to je, kaže, najbolji put.

Komentirao je curenje podataka i slučajeve korupcije u Ministarstvu pravosuđa.

"Što se tiče curenja podataka, vjerujem da će državna tijela, provodeći istrage to utvrditi. Vjerujem da će se doći do saznanja, a mi možemo kroz izmjene zakona eliminirati to, da pravda bude dostižna", uvjeren je ministar.

Na pitanje sjeća li se je li netko odgovarao zbog curenja podataka, ministar odgovara:

"Mislim da je prije nekoliko godina, bilo određenih postupaka zbog curenja podataka. I sad je jedan sudski postupak, čini mi se u tijeku. Naravno da je bilo i slučajeva gdje nije bilo curenja informacija. Prošle godine je bilo 539 izvida, u nekima od njih je došlo do curenja informacija, ali treba učiniti sve da do toga ne dođe", poručuje.

Netko je ovršen za 3 kune. A netko duguje na desetke milijune kuna. Ministar je odgovorio na pitanje kakva je to država koja to tolerira godinama i što je napravljeno da se to promijeni.

"Izmjenama zakonskih propisa mi ćemo i to urediti, diferencirati visinu duga i s obzirom na visinu duga različito postupanje prema dužnicima. Cilj nam je da smanjimo te troškove, da ti dugovi ne narastu. Mi smo prošli tjedan Zakon uputili u proceduru. Vjerujem da ćemo početkom prosinca imati novi Zakon. Sadašnji Ovršni zakon mijenjan je 4 do 5 puta. Vjerujem da ćemo iduće godine donijeti Ovršni zakon i da ćemo utjecati na smanjenje troškova", kazao je.

Očekuje se odluka ustavnih sudaca o osnivanju Visokog kaznenog suda. Ministar kaže da se i dalje ide u smjeru osnivanja tog suda.

