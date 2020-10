Ministri financija i uprave Zdravko Marić i Ivan Malenica u Vladi su održali konferenciju za medije povodom isteka moratorija na ovrhe.

Ministar Marić na početku konferencije pohvalio se mjerama koje Vlada RH omogućila poduzetnicima. Kazao je i da je najveći broj blokiranih je ovršen od telekomunikacijskih kompanija.

"Odgoda provedbe ovrha nije značila oprost, nego se radio da se olakša građanima. No ima jako puno građana koji unatoč izazovima uredno plaćaju svoje obveze. Prema podacima Fine, u zadnjih šest mjeseci, zaprimljeno je oko 210.000 ovrha. U javnobilježničkim uredima 170.000, a mali dio od toga na kraju stiglo je do Fine. No kad se to zbroji, kad bismo govorili o ukupnom broju, iznos je svejedno manji nego je bio prošle godine. Tad je bilo 410.000", rekao je Marić.

Ministar Marić je govorio i o strukturi duga te objasnio kao je većina od prije same pandemije.

Što se mijenja u Ovršnom zakonu?

Ministar Malenica kaže kako je njegovo ministarstvo zadnja dva mjeseca radilo na tome da razbiju ovršni val koji bi uslijedio nakon isteka moratorija, ali su radili i na izmjenama Ovršnog zakona kako bi se poboljšao status dužnika.

"U hitnu proceduru smo prošli tjedan, odnosno u javno savjetovanje poslali izmjene Ovršnog zakona. Željeli smo ga učiniti bržim i ekonomičnijim. Digitalizirali smo postupak", kazao je.

"Mi smo ovim izmjenama i dopunama digitalizirali postupak, smanjili smo troškove. Prvi put javni bilježnici moraju slati obavijest dužnicima i oni u roku od 15 dana mogu platiti ili pokušati osporavati dug. Važne odredbe uvodimo i po pitanu troškova samog postupka. Nema više troškova pribave potvrde. Trošak ovrhe bit će manji od 400 do 600 kuna. Nakon donošenja ovog zakona ćemo i pravilnikom utjecati na daljnje troškove javnih bilježnika. Uvodimo jedinstveni naknadu za postupanje javnih bilježnika. Deložacije više neće biti moguće od 1. studenog do 1. travnja", najavio je ministar Malenica.

"Proširit će se i krug primanja koja će biti izuzeta od ovrhe. Uvodimo i mogućnost odgode ovrhe u potrošačkim stvarima", dodao je.

Rekao je kako Ministarstvo i Vlada počinju rad na novom ovršnom zakonu.

"Radi se o smanjenju dionika i smanjenju troškova", najavio je Malenica.