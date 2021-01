U Majskim poljanama kuće su sravnjenje sa zemljom, a mjesto je izgubilo petero ljudi u razornom potresu u prosincu prošle godine.

Milošu Lončaru iz Majskih Poljana u potresu je stradala kuća. On ju je srušio do kraja uz pomoć susjeda. I on se, kao i ostali sumještani, nada da će selo dobiti uskoro javnu rasvjetu, jer je selo za sada u potpunom mraku.

Miloš Lončar sada spava i boravi u kontejneru. Okupao se u njemu prvi puta nakon potresa.

"Potres je odradio svoje najviše, vezano za kuću, ali mi smo je srušili do kraja jer je prijetila urušavanjem. Dobio sam kontejner, danas sam se prvi put okupao u, nazovimo ju, svojoj kući. Nakon više od 20 dana. Osjećaj je strašan. Lakši sam više od 50 kilograma. Najveći problem je sada higijena. Ima hrane i ljudi pomažu, ali higijena je sada najveći problem. Dovezao sam i kuma da se okupa. Nakon 21 dan, u ovome trenutku nama je to sada veliko", napominje.

Strahuje da će u kontejneru sada biti dugi period.

"Čujem da će sada trebati puno papirologije, ali ako ne bude ništa, imam nešto ušteđevine....ne znam ni sam što ću. Čekat ću, neizvjesno je", rekao je Lončar.

