Hrvatski prirodoslovni muzej u Zagrebu je zbog obnove morao preseliti 4 i pol metra dugu prepariranu morsku neman. Reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus razgovarala je s ravnateljicom muzeja Tatjanom Vlahović o obnovi muzeja i preseljenju eksponata.

Prirodoslovni muzej u Zagrebu nalazi se na Zagrebačkom velesajmu u paviljonu 34 i tu će ostati godinu i pol jer je otvaranje muzeja predviđeno tek za kraj 2023. godine. Ravnateljica Muzeja Tatjana Vlahović zadovoljna je dinamikom obnove.

U međuvremenu, bijela psina je iz Prirodoslovnog muzeja stigla na Zagrebački Velesajam. Njezin transport nije bio jednostavan.

"Nije nam bilo jednostavno, zato ju i nismo mogli sami prenijeti, kada smo prenosili ostale naše eksponate. Ona je ostala do zadnjega i još nam je ostala gorostasna psina, njezin rođak. Njega planiramo preseliti kroz jedno dva tjedna isto u ovaj paviljon. Da bi mogli preseliti morskog psa, morali smo imati poseban kamion s dizalicom, napraviti skelu ispred muzeja, parapet i on je lagano smješten. To je bila svojevrsna proba za prevoženje gorostasne psine i zaista prevezen je ovdje bez greške i vjerujemo da će tako biti i s velikom gorostasnom psinom", izjavila je ravnateljica.

U obnovu Muzeja uložit će se 118 milijuna kuna. "Zadovoljna sam obnovom, sve ide prema planu, bez obzira na koronu i rat u Ukrajini. Za sada je sve prema terminima i vjerujem da će i tako i ostati", izjavila je.

Svi pričaju o kratkim rokovima za korištenje europskih sredstava, a ravnateljica kaže kako i oni strahuju da bi cijena mogla porasti jer cijene građevinskog materijala idu u nebo.

"Naravno da strahujemo i kako vidimo, cijene idu gore. Svjesni smo situacije u kojoj živimo. Nama je projekt ionako od 2018. godine, kada smo napravili troškovnik, znatno porastao, no zahvaljujem Gradu Zagrebu koji je financirao tu razliku. Nadamo se da ćemo sva sredstva uspješno potrošiti i u zadanom roku", kazala je.

