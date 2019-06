Gošća Dnevnika Nove TV, potpredsjednica Živog zida, Vladimira Palfi odgovara na pitanja o raskolu u stranci i hoće li aktivirati svoj mandat u Saboru.

Jeste li vi glavni krivac za raspad Živog zida?

Ne osjećam se krivom. I ne osjećam se čak ni ljutom. Osjećam se tužno i razočarano. Razočarao me postupak gospodina Bunjca koji već tri godine konzumira moj mandat. Koji je dobio od mene sve ono što sada ima. Nikada mu nisam rekla da ću mu uzeti mandat. Nismo imali negativnih komunikacija u ove tri godine.

Bunjac i Pernar nisu jedini koji upravo to spominju kada god netko ode iz stranke? Da ste vi krivac....



Kolega Pernar....Ovo mi je užasno stresna situacija. Ja njega ponajprije smatram svojim prijateljem.

Pa jel ovo prijatelji rade? jeste ovo vi očekivali od njega?



Nisam ovo očekivala od njega. Čuli smo se prije pola sata. Dopisivali smo se....Mi nismo u svađi. Imamo stalno neku komuinikaciju. Pernar je jako emotivno reagirao....on zna imati neke reakcije. Nas dvoje često znamo doći u neke sukobe koji traju jako kratko. Ja mislim da je on dosta emotivno reagirao i mislim da netko izvana vidi neku svađu....

Vi pričate o njemu kao o nekom prijatelju, a on Vas napada?

Meni ovo nije samo politika. Meni Živi zid nije samo politika. Ja sam došla u Živi zid 2011. godine. Mi smo prošli već jedan raskol. Uvijek smo ga branili. Ja bi ga uvijek branila. Meni je on dio obitelji.

Ali on vas napada, ne brani vas, govori da ste vi krivi za ovo stanje...

Ja mislim da je on pod stresnom. Ja vjerujem da on ne misli ono što govori. Ja čekam da me nazove. Slobodno me nazovi bilo kad. Žao mi je što je Bunjac postupio kako je postupio. Ja sam mu dala ne samo pola, nego cijeli mandat. I vrlo je nekorektno što on nije postupio prema ljudima na listi, na isti način, da iskuse nešto u politici, da ne rotiramo tri ista čovjeka.

Držite li vi sve konce Živog zida u rukama iz sjene?

Svaki član Glavnog odbora je dao svoj prijedlog liste. Ja sam jedina koja nije svoje ime stavio na listu.

Nikada niste diktirali neku odluku?

Ne znam koju odluku. Mi smo svaki dali prijedlog svoje liste. Bunjac me stavio na treće mjesto. Jedina moja odluka je bila da ne želim biti na listi. ne zanima me politika na način da idem u Sabor ili EU Parlament. Ja imam obitelj, imam dvoje male djece...

Imali ste izvrstan uspjeh, što se sada dogodilo...vama se događa svađanje oko fotelja, a to ste zamjerali drugim strankama?

Ja se ne svađam oko niti jedne fotelje. Da sam htjela fotelju, mogla sam ju uzeti svoju fotelju.

Hoćete li aktivirati svoj mandat u saboru. Što ćete sada?

Davnih dana sam rekla da mene politika ne zanima. Ne znam što će biti. Mi smo sada u statusu quo. Ne znam što će sada biti. Mi smo imali sastanak kojeg je Bunjac napustio. Nismo uspjeli završiti taj sastanak. Snimali smo ga.

Tko je snimio onu spornu snimku?

Ja je nisam snimila. Nisam je pustila. Nekako su sve strelice upućene na mene. Ja sam kriva i za ono što nisam.

Jel vam žao zbog nečega?

Žao mi je što smo izašli na EU izbore. Da nismo izašli svega ovoga ne bi bilo.

Pa maske su pale...

Maske su pale, ali stradali su naši birači koji nam više ne vjeruju. Ne znam što da vam kažem. Danas mi je najgori dan u životu. Mislim da je predsjedniku stranke još gore.

Što sada s njime? Ide li on u Bruxelles?

Bunjac je napisao u poruci u viber grupi da želi ići u Bruxelles. Pernar mu je odgovorio da to nije dobro jer bi ja i Sinčić zajedno bili u Saboru što nije dobro. Ja to ne želim.

Ali sada on ide u Bruxelles, vi kao da nemate niti jednu odluku?

Točno. Mi smo u statusu quo. Sinčić ne želi ići u Bruxellesu. On želi da se ljudi rotiraju s liste, kakav je bio i dogovor.

Ali to nije moguće. Jeste li vi čuli današnje poruke od Bunjca i Pernara?

Nisam čula. Ako su teške poruke, meni je žao. Pernaru ništa ne zamjeram.

Što vam je pisao? Vi ste u kontaktu?

Javio mi se i rekao da se vidimo navečer.

Hoćete se vi na kraju pomiriti?

Ja s njim nisam u svađi..Ja ne znam što...vjerojatno mu je ego povrijeđen, jer nije bio na listu. Evo, Ivane, meni je žao....

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr