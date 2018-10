Nakon potresnog svjedočanstva Mostove zastupnice Ivane Ninčević Lesandrić o bolnoj kiretaži u splitskoj bolnici, akciju "Prekinimo šutnju" pokrenula je udruga Roda. Pozvale su žene koje su prošle slična traumatična iskustva da svoje priče podijele s javnosti i tako prekinu šutnju.

Gošća Dnevnika Nove TV bila je izvršna direktorica udruge Roda Ivana Zanze.

Kakav je odaziv žena na ovu akciju koju ste pokrenuli?

Odaziv žena je izniman. Rodi su se od petka navečer do nedjelje poslijepodne javile brojne žene. Možemo reći da je bilo na tisuće komentara na našim društvenim mrežama. Njih 300 je napisalo svoju priču s navođenjem godine i zdravstvene ustanove u kojoj se to dogodilo.

U izravnom ste kontaktu s rodiljama, majkama... Koliko su zapravo učestali slučajevi zahvata bez anestezije? Žale li vam se rodilje?

Slučajevi su učestali. Radi se o značajnom broju žena koje su prolazile razne postupke bez obezboljivanja. Ne samo kao u ovom slučaju kiretaže nakon spontanog pobačaja. Radi se o biopsiji i punkciji jajnih stanica, šivanju, epiziotomiji nakon porođaja. Doista su brojne žene, i tu su sve zdravstvene ustanove. Ne možemo izdvojiti neke veće ili manje. Radi se o ustanovama u cijeloj Hrvatskoj. Radi se o situacijama koje nisu bile hitne, gdje se moglo pomoći ženi u obezboljivanju.

Gošća Dnevnika Nove TV Ivana Zanze (Foto: Dnevnik.hr) - 2

Ovo svjedočanstvo saborske zastupnice je ponovno pokrenulo reakciju, no zašto žene o tome slabo i rijetko progovaraju? Koji su razlozi?

Ovih dana možemo vidjeti da to nije slabo i rijetko, samo ih se treba na to potaknuti. Mislimo da su problemi to što žene ne prepoznaju da je to nasilje nad njima, da je to rodno uvjetovano nasilje. One misle, a to su nam ovih dana i pisale, da se takvo nešto i treba dogoditi, da ne postoji način da takav postupak bude bezbolan.

Također ih se i tijekom postupka uvjeri da su one same krive za takvu situaciju. Ili da je krivo njihovo nesavršeno tijelo ili da je kriva njihova pretjerana emotivna reakcija. To smo mogli vidjeti neki dan u javnom i sramotnom istupu pročelnika KBC-a Split, koji je saborsku zastupnicu optužio i da laže i da neki ljudi reagiraju skokom do plafona na mali intenzitet boli. Žene ne reagiraju jer nisu vidjele da takve reakcije imaju smisla.

Roda je od 2002. izuzetno aktivna u ovom području kroz brojne peticije, pozive, suradnje s pravobraniteljicama, odlaske u ministarstva. Nažalost, ovo je područje ostalo najzatvorenije za promjene u svim našim područjima rada.

Kako stoji EU, sigurno može bolje nego što je ovdje kod nas?

Može bolje. U našoj regiji je pristup reproduktivnom zdravlju žene sasvim sigurno na puno lošijem nivou nego u zapadnim zemljama. Ne samo u onim stvarima koje možemo razumjeti, koje se tiču uvjeta i slično, nego u komunikaciji, u informiranosti. Žene se ne informira o postupcima, nemaju opciju biranja sudjelovanja u izboru ikakvog postupka. Komunikacija je sasvim neprimjerena ili je uopće nema.

I ranije ste upozoravali ministre. Jeste li ikada dobili odgovor zašto se neki slučaj dogodio tako kako zapravo nije trebao?

Ne. Nažalost, uvijek je bilo nekog opravdanja ili najčešće nije bilo nikakvog odgovora. Godine 2015., nakon akcije ''Prekinimo šutnju'', gdje smo prvi put pozvale žene da iznose svoja traumatična iskustva štetnih postupaka tijekom poroda, Ministarstvo zdravstva je pokrenulo inspekcijski nadzor u svim rodilištima u Hrvatskoj.

Tri godine molimo da nam se rezultati tog nadzora prikažu. Pokrenut je pilot-projekt ''Rodilišta prijatelji majke'' u četiri rodilišta. Nakon toga se takav projekt trebao proširiti na sva rodilišta. Još ne znamo rezultate takvog pilota iako smo same bile uključene u njega.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr