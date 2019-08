Dva Canadaira i jedan Airtractor iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH upućena su petak u akciju gašenja požara na lokaciji Gornje Igrane-Šošići kod Podgore u Splitsko-dalmatinskoj županiji, priopćeno je iz Ministarstva obrane.

Oko 16.30 lokaliziran je požar kod Podgore, potvrdio nam je zapovjednik podgorskih vatrogasaca Stjepko Mrsić. Izgorjelo je od 6 do 10 hektara trave i niskog grmlja. Požar je izbio oko 15 sati, a lokaliziran je oko 16.30h.

Mrsić nam je rekao kako je gorjelo u blizini kuća, no da one nisu bile ugrožene.

Požar je gasilo 50 vatrogasaca, uz pomoć dva Canadaira i jednog Airtractora. "Vatrogasci će ostati na terenu kako bi pregledali područje. Teren je težak i nepregledan pa još uvijek ne znamo točnu površinu opožarenog područja, ali čini se da se radi od 5, 6 do 10 hektara“, rekao nam je.

Od početka ovogodišnje protupožarne sezone,17. lipnja, zračne protupožarne snage bile su angažirane u gašenju 30 požara (20 u Šibensko-kninskoj, četiri u Zadarskoj, dva u Splitsko-dalmatinskoj te po jedan u Dubrovačko-neretvanskoj, Ličko-senjskoj, Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji) dok su kopnene snage Hrvatske vojske bile angažirane dva dana na požarištu Južna Dubrava kod Šibenika s ukupno 102 pripadnika.

Uz gašenje požara provedeno je i 37 protupožarnih izviđanja s avionima Airtractor AT-802, a sveukupno su zračne protupožarne snage ostvarile oko 250 sati naleta pri čemu je izbačeno oko 6700 tona vode te je helikopterima Mi-8 MTV1 prevezeno 14 vatrogasaca i osam tona vode i opreme do požarišta.

U izviđanju područja procijenjenih kao visokorizičnih za izbijanje požara tim besposadnog zrakoplovnog sustava “Orbiter 3B” bio je angažiran 29 puta. (MT/Hina)