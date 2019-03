Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, u Dnevniku Nove TV rekla je da nikako jedan specijalistički pregled ne može biti dovoljan da se djeca za koju je preporučeno da se izuzmu iz obitelji, u toj obitelji ostanu.

Djeca koju je otac na Pagu bacio s balkona, 2013. trebala su biti izmještena iz obitelji, ali nalaz psihijatrice je sugerirao da smiju ostati u obitelji. Vi ste i sudski vještak - je li jedno ispitivanje dovoljno?

Nikako jedno ispitivanje nije dovoljno. Ne možemo to ni zvati ispitivanjem. U takvim situacijama govorimo o specijalističkom pregledu. Kao sudski vještak mogu nastupati u ulozi sudskog vještaka na nalog suda, a onda ako to radim na nalog suda imam sudski spis. U sudskom spisu imam sve što se događa s obitelji od momenta kad je krenuo bilo koji postupak, imam unutra sve specijalističke nalaze. Dakle, specijalistički nalaz je samo dio sudskog spisa. Na osnovi obrade psihijatra, psihologa, zajedničke opservacije djece i roditelja, to je jedan dugotrajniji postupak, tek onda donosim nalaz kao vještak i prijedlog i mišljenje. Ali ako sam samo klinički psiholog, kad radim pregled, onda ne radim nalaz kao sudski vještak, ne smijem donijeti mišljenje s kim će djeca živjeti, ne smijem donijeti prijedlog ili procjenu roditeljskih kapaciteta tih roditelja, jer je to jedan specijalistički pregled.

Ne može se donijeti mišljenje na temelju jednog pregleda

Tko je pogriješio u ovom slučaju?

Mislim da niti psihijatar niti psiholog na osnovi jednog pregleda ne smije donositi mišljenje s kim će djeca živjeti, jer nema relevantnu dokumentaciju.

Tko je onda pogriješio u ovom slučaju?

Ako je to tako kako se čini iz medija, onda se to nije smjelo tako napraviti.

Koju svrhu imaju ovakvi nalazi gdje roditelji ili odvjetnička društva sami traže mišljenje psihijatra?

Imam puno iskustva u tome da čak i tijekom sudskog vještačenja roditelji odlaze i sami nalaze psihologe i psihijatre koji će napisati takve nalaze. Onda se ti nalazi koriste za otezanje ili promjenu smjera sudskog postupka. Svrha je roditelju da izmanipulira sustav, odnosno da dokaže da je on dobar roditelj. Stručnjaci često rade u dobroj vjeri, u dobroj namjeri. Oni će nešto napraviti. Ali to što rade u dobroj vjeri ne znači da nisu pogriješili ako se svrstaju na stranu zlostavljajućeg roditelja. Jako je bitno da mi znamo granice svojih kompetencije i da znamo u kojoj smo ulozi, bez obzira što sam sudski vještak, ako radim pregled, ne smijem raditi nalaz u smislu vještačkog nalaza

Ima li onih koji ne rade u dobroj vjeri?

Ne znam. U svakom slučaju jedan specijalistički pregled ne može biti dovoljan da bi se procijenile roditeljske kompetencije roditelja niti jesu li ugrožena prava djece.

"To nikad nisam razumjela"

Možete li nam razjasniti, kako je moguće da jedno dijete bude izuzeto iz obitelji, a da ostala djeca mogu ostati?

Moram priznati da to nikada nisam razumjela i neću razumjeti, jer ako roditelji nemaju roditeljske kompeten-cije za jedno dijete, zaista ne vidim kako bi mogli imati kompetencije za drugu djecu. Uopće neću govoriti o ovom slučaju jer imam jako, jako puno slučajeva u svojoj praksi gdje se tražilo izuzimanje jednog djeteta iz obitelji, a ostalo je dvoje, troje ili čak i više djece u obitelji, da bi onda nakon dvije, tri, četiri godine bilo traženo izuzimanje sljedećeg djeteta iz obitelji. Kao da ovu drugu djecu ostavljamo da se roditelji na njima vježbaju, da eksperimentiraju imaju li ili ne roditeljske kompetencije. U tim sam vještačenjima primijetila, da kad mi dođe zahtjev za vještačenjem, procjenu roditeljske kompetencije u smjeru oduzimanja roditeljskih prava, ni jednom nisam promislila kako su na vrijeme započeli taj postupak. Svaki put sam mislila – gdje te bili do sada? To je bilo godinama produživano.

Zašto?

Uvijek su davane nekakve mjere, mjere nadzora, mjere stručne pomoći. Ali to su preblage mjere. Ako roditelj nema roditeljske kompetencije, ako nema kapacitet za promjenu, pa dajmo sudskim vještacima da to procjene i da vide je li u roku od godinu dana došlo do promjena, nije, nema kapaciteta, onda dajmo djetetu šansu da ode u neku obitelj, da ima obiteljski život.

Sve to predugo traje.

Predugo traje, a djetetu je vrijeme neprijatelj. Ako dijete provede u udomiteljskoj obitelji, u domu pet. šest, sedam godina i tek se onda roditeljima oduzme roditeljsko pravo, dijete već ima 12 godina, već ima smetnje ponašanja, možda smetnje na emocionalnom planu. I već ima toliko godina da će ga biti teže usmjeriti nego dijete od tri, četiri godine, a traume ostaju.

Odvjetnici mogu pokušati manipulirati, ali odlučuje sudac

Što Vi mislite, hoće li službe izvući pouku i pokrenuti promjene u sustavu?

Nadam se da ćemo iz ovog slučaja svi nešto naučiti. Najprije da će postupci biti žurniji. Radila sam analizu mojih vještačenja – koliko je vremena prošlo od kad su se roditelji razišli do momenta kad je poslan zahtjev za vještačenje s kojim će roditeljem djeca živjeti. U prosjeku je prošlo tri godine, a u nekim slučajevima i do 11 godina. U tom periodu dijete ostaje s roditeljem koje možda nije kompetentan, s roditeljem koji ga možda emocionalno zlostavlja. A emocionalno zlostavljanje koji mi prijavljujemo se teško dokazuje, vrlo često bude odbačeno, odvjetnici koriste usluge raznih psihologa i psihijatara. Željela bih naglasiti da odvjetnici mogu pokušati manipulirati nalazima, ali da je konačna odluka suca, hoće li on to uzeti kao dokaz ili neće i hoće li prihvatiti to otezanje postupka. Konačna je odluka na sucu koji to može prekinuti.

Vrijeme je da prestanemo govoriti o toj djeci

Gdje će sad ova djeca nakon bolnice? Trebaju li, po Vašem mišljenju, ostati s majkom?

Ja to ne znam. S obzirom na to da ne znam slučaj, ne bih ni htjela djecu ni prozivati ni o njima javno govoriti. Mislim da je vrijeme da prestanemo govoriti o toj djeci, da im damo mogućnost da krenu u oporavak. U svakom je slučaju potrebno procijeniti roditeljske kompetencije roditelja s kojim su sada djeca i vidjeti hoće li ostati s tom majkom ili ne. Inače je u ovakvim situacijama potrebno procijeniti roditeljske kompetencije nezlostavljajućeg roditelja.

