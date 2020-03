Predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras pozvao je u ponedjeljak gradonačelnika Milana Bandića da zbog koronavirusa već sutra u gradskim vrtićima i školama osigura osnovne higijenske uvjete, to jest da za to izdvoji još 40 milijuna kuna.

"Previše je zagrebačkih škola i vrtića koji nemaju tople vode, i to se ne može riješiti odmah, ali odmah se može riješiti da djecu svako jutro kada dođu u školu dočekaju adekvatno očišćene prostorije i osnovne higijenske potrepštine, a toga u Zagrebu nema", rekao je Maras i podsjetio kako roditelji svaki dan nadomještaju higijenske potrepštine.

U ovom trenutku, ustvrdio je, 150.000 djece u vrtićima te u osnovnim i srednjim školama u Zagrebu nema osnovne higijenske uvjete.

"S obzirom na to da u Zagrebu plaćamo najveći prirez u državi, obrazovanje bi trebalo biti prioritet Grada i to jednostavno više ne možemo tolerirati. U ovom trenutku po djetetu na godišnjoj razini Grad Zagreb izdvaja svega 300 kuna za cjelokupnu higijenu u školi - i za čišćenje, i za materijal, i za sapun, i za papirnate ubruse. Procjenjujemo da je to nedostatno", istaknuo je Maras na konferenciji za novinare.

Od Bandića i pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje Ivice Lovrića zatražio je dodatnih 40 milijuna kuna godišnje za tu svrhu, što je dvostruko više od sadašnjeg iznosa.

Bandiću je poručio i da taj novac, umjesto svojim prijateljima, pajdašima, vozačima i onima s kojima radi određene planove kako uzeti novac građanima, treba uložiti u dječju higijenu.

Maras je napomenuo da im se zbog nedostatka osnovnih higijenskih uvjeta u vrtićima te u osnovnim i srednjim školama u Zagrebu svakodnevno javljaju roditelji. Pozvao je Zagrepčane da im se i dalje javljaju preko društvenih mreža i e-maila ako u vrtićima i školama nema osnovnih higijenskih uvjeta.

"Kao roditelji zabrinuti smo za higijenu i zbog epidemije koja vlada u svijetu jer - ako se ulaže u ograničenje širenja epidemije koronavirusa - mi moramo osigurati takve uvjete i u zagrebačkim vrtićima, osnovnim i srednjim školama", poručio je Maras.

Tajnica zagrebačkog SDP-a i bivša ravnateljica jedne osnovne škole Tanja Djaković rekla je da je zbog koronavirusa preporuka struke prati ruke toplom vodom i sapunom, ali, nažalost, naši najmlađi sugrađani u odgojno-obrazovnim ustanovama ne mogu to provoditi.

Poručila je kako se nikako ne može reći da novca nema jer se vidi da se on troši na različite prekomjerno financirane projekte - fontane i spomenike, pa i na Spomenik domovini koji se gradi. "Spomenik domovini nije mramor, spomenik domovini je dijete", poručila je. (Hina)