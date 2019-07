Predsjednik Sabora Gordan Jandroković danas je kratko komentirao najavljenu rekonstrukciju Vlade te kazao kako rade na kadrovskoj križaljci te se nada da će se do kraja tjedna održati izvanredna sjednica Sabora na kojoj bi se trebali izabrati novi ministri.

Osvrnuo se i na jučerašnju ostavku ministra državne imovine Gorana Marića te rekao kako je Marić sam donio odluku.

Na pitanje je li ga ostavka iznenadila odgovorio je kako mu je "teško govoriti o kategorijama iznenađenja".

"Nije mu bila lagana situacija, očito je on tu odluku sam donio. Ako je dao ostavku, onda je vjerojatno procijenio da je za to došlo vrijeme", kazao je Jandroković, a na pitanje je li ostavku inicirao premijer odgovorio je da to pitanje treba postaviti njima dvojici.

Upitan treba li Marić biti zabrinut zbog USKOK-a, poručio je "kako ne bi volio ikome suditi".

"Za to postoje nadležne državne institucije", rekao je.

Iz izvora bliskih Vladi doznajemo kako bi odluka o novim ministrima mogla biti donesena vrlo skoro te se premijer raspituje o potencijalnim kandidatima.