Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je Sisak i Petrinju i otkrio da je potpisao prijedlog Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnoga suda, a HDZ optužio za trgovinu. Pritom nije birao riječi kojima je govorio o predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću. Na odgovor Jandrokovića - nije trebalo dugo čekati.

Predsjednik Zoran Milanović rekao je da je potpisao prijedlog Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda te da ga šalje u Sabor. Pritom, u svojoj izjavi za medije, nije birao riječi dok je govorio o predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću.

Jandrokovićev odgovor nije trebalo dugo čekati. "Nije bio argumentiran već je pokušao to pretvoriti u kavgu, ad hominem raspravu gdje ćemo se vrijeđati kako naši građani ne bi vidjeli što je zaista meritum. A meritum je poštivanje Ustava, zakona i javnog poziva. To je karakteristika primitivnih ljudi, kad nemaju argumente, onda vas lažu i vrijeđaju i to je već više puta viđeno", kazao je Jandroković i dodao da se neće upuštati u tu vrstu rasprave jer smatra da za to nema potrebe.

"Ovdje je pravno sve jasno, Ustav definira što je ovlast Predsjednika Republike, a Zakon o sudovima vrlo jasno propisuje proceduru na koji se način izabire predsjednik Vrhovnog suda. Ja ću tu proceduru poštivati. Predsjednik Republike danas je uputio, dobio sam njegov dopis, proučit ću ga i ako nije u skladu sa zakonom, ja ću učiniti ono što je u skladu s onim što mi nalaže Poslovnik", dodao je Jandroković.

"Milanović ne spominje zakon"

"Postoji Ustavna ovlast da predloži Saboru predsjednika Vrhovnog suda, nakon toga odlučuje parlamentarna većina. Međutim, 2018. godine u Zakon o sudovima unesena je odredba koja je procedura da bi se do tog trenutka došlo. DSV raspisuje javni poziv. Predsjednik Republike bez javnog poziva želi svojeg kandidata uputiti kao prijedlog Hrvatskom saboru", objasnio je Jandroković i dodao da bi prekršio zakon kad bi to uvrstio na dnevni red.

"On u svojem prijedlogu ne spominje zakon. Ne znam jel' se ikad dogodilo da Predsjednik Republike ne poštuje zakon, on se kao bori za pravosuđe, no prvi je koji krši zakon", rekao je Jandroković i dodao kako je to vrlo štetno.

"Vjerujem da će sada nastaviti s uvredama. On mene želi uvući u to da se nas dvojica vrijeđamo. Ja sam s njim znao polemizirati u Saboru, no poslije svake takve rasprave osjećate se prljavo. Meni to nije fino, njemu očito je. Čovjek valjda voli biti prljav, voli biti u blatu, to od mene neće dobiti. Ja sam opisao kako se ponašaju primitivni ljudi, ako se on tu prepoznao, možda je u pravu", zaključio je Jandroković.

Milanović boravio u Sisku

Predsjednik Zoran Milanović posjetio je u povodu Međunarodnog dana žena Metalurški fakultet u Sisku gdje je održao radni sastanak s dekanicom, prodekanicama te studenticama i studentima Fakulteta.

Komentirao je izjavu Gordana Jandrokovića koji je rekao da predlaganje Zlate Đurđević nije u skladu sa Zakonom. "Podsjetit ću vas tko je Gordan Jandroković", počeo je Milanović i nastavio s uvredama.