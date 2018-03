Glavni tajnik HDZ-a i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u subotu u Osijeku kako ne vjeruje da bi zbog rasprava o Istanbulskoj konvenciji moglo doći do raslojavanja i podjela u HDZ-u, naglasivši da je HDZ velika stranka koja pokriva veliki dio političkog spektra, a članovi o svim temama vrlo otvoreno razgovaraju.

Nakon sjednice proširenog osječko-baranjskog Županijskog odbora HDZ-a na upit novinara hoće li najava unutarstranačkog referenduma o Istanbulskoj konvenciji značiti početak raslojavanja i ozbiljnijih podjela u stranci Jandroković je u izjavi novinarima kazao kako ne vjeruje u takvu mogućnost. "HDZ je velika stranka, koja pokriva veliki dio političkog spektra, tako da kod naših članova postoje različita razmišljanja o nekim temama, i nismo to nikad skrivali", istaknuo je Jandroković.

Dodao je kako se o svim tim temama u HDZ-u danas vrlo otvoreno razgovara. Rekao je da je i na današnjem sastanku bilo članova koji su propitivali zašto se to treba učiniti u ovome trenutku, ali je nakon argumentirane rasprave bilo "potpuno jasno da je velika većina članica i članova stranke na crti politike koju vodi predsjednik HDZ-a Andrej Plenković".

Drugačije razmišljanje nije nikakav problem

Što se tiče onih koji drugačije razmišljaju to nije nikakav problem, no naša je zadaća da kroz raspravu i argumente dođemo do stajališta koje će očuvati jedinstvo unutar HDZ-a i osigurati da Vlada može nastaviti normalno funkcionirati, sve do kraja mandata, poručio je Jandroković.

Glavni tajnik HDZ-a kazao je kako se na sjednici proširenog osječko-baranjskog Županijskog odbora HDZ-a, održanoj u sklopu redovitih obilazaka županijskih organizacija, raspravljalo i o drugim političkim temama, a velika većina sudionika rasprave iskazala je potporu politici vrha stranke i predsjednika i premijera Plenkovića.

Pojasnio sam vrlo argumentirano zašto smatram da je vrlo važno ratificirati tu konvenciju te predstavio glavne konture interpretativne izjave, koja će ići uz tu konvenciju, i čini mi se da je velika potpora, koju u ovom Županijskom odboru imamo za to, jasan znak da nastavimo dalje, naglasio je Jandroković

Predsjednik županijskog HDZ-a i župan Ivan Anušić kazao je da je najzanimljivija tema sjednice bila Istanbulska konvencija, dodavši kako se ne očekuju "apsolutno n ikakvi problemi ili zastoji u proceduri".HDZ je velika stranka koja otvoreno razgovara i raspravlja na svojim sastancima, ali na demokratski način donosi zaključke, i te zaključke provodi, rekao je Anušić. (Hina)