Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković i članovi izaslanstva koji su u srijedu prekinuli službeni posjet Srbiji na izvanrednoj tiskovnoj konferenciji u Saboru izvještavaju kako se odvio incident u Srbiji.

Jandroković je rekao da je posjet bio nastavak dijaloga sa Srbijom i bio je vrlo sadržajan. ''Krenulo je sve dobro'', kazao je.

"Na samom izlasku iz Skupštine dogodio se taj incident. U prvom trenutku mi nismo znali što se dogodilo izvan samog ulaza u Skupštinu. Čuli smo predsjednika radikalne stranke Šešelja, zastupnika ali i presuđenog ratnog zločinca kako nam dobacuje na jedan vrlo uvredljiv način. On je tad otiša, a mi smo otišli dalje u program", rekao je Jandroković.

"Tijekom programa, dobili smo informaciju o tome da je na samom ulasku u Skupštinu nasrnuo na hrvatsku zastavu, da ju je uzeo, gazio, pokušao rastrgati i onda ga je zaustavilo osiguranje", dodao je Jandroković.

Nakon toga, rekao je Jandroković, delegacija je jednoglasno donijela odluku da je "na jedan ružan i gnusan način narušen dignitet i dostojanstvo simbola hrvatske države" te da se posjet Beogradu prekine.

Na pitanje reportera Dnevnika Nove TV Andrije Jarka o tome kako je moguće da se u najvišoj ustanovi Srbije oskvrnjuje zastava jedne države, Jandroković je poručio da "neće ulaziti u razloge".

"Na to pitanje moraju odgovoriti nadležne službe u Srbiji", poručio je. "Ovdje se dogodio propust, ali to ćemo vidjeti kad za to dođe vrijeme", rekao je Jandroković.

Na pitanje o odbijanju prosvjedne note od strane srbijsnkog veleposlanstva, jandroković je rekao da se to pitanje mora uputiti njima.

Predsjednik Sabora smatra da bi se "moglo polemizirati s priopćenjima srbijsnske premijerke i predsjednice Skupštine i načinima na koji su osudile taj događaj, jer su ga, prema mojem mišljenju pokušale i relativizirati".

Rekao je i da očekuje očitovanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i da će ga on jasno osuditi.

Nije želio prenijeti točne riječi kojima ih je vrijeđao Šešelj. ‘’Nepristojno je’’, rekao je.

Parlamentarna suradnja će imati određeni zastoj ali nakon nekog vremena, kaže Jandroković, vratit će se na određenu razinu.

Dodaje da ostaje vrlo čvrsto uz Hrvate koji žive u Republici Srbiji i nastojat će da njihova pozicija ondje bude što bolja.

Na događaj se osvrnuo i Milorad Pupovac koji je također bio u delegaciji u službenom posjetu Srbiji. ''Mislim da je načinjena šteta i Republici Srbiji, ali treba ostati hladne glave i učiniti sve da ne budemo taoci onih koji gaze nacionalne simbole država. Trebamo unaprjeđivati međusobne odnose'', rekao je Pupovac.

Na pitanje je li po njemu moralno da Šešelj koji je osuđeni ratni zločinac sjedi u tamošnjem parlamentu, odnosno Narodnoj skupštini Srbije, Pupovac je rekao: ‘’Mislim da je problem ratnih zočina ozbiljan problem dviju zemalja, a ne bih htio da bude i problem između parlamenata’’.

Podsjetimo, saborsko izaslanstvo predvođeno Jandrokovićem odlučilo je u srijedu prekinuti službeni posjet Srbiji nakon incidenta koji je izazvao predsjednik Srpske radikalne stranke i zastupnik u Narodnoj skupštini Srbije Vojislav Šešelj. Šešelj je na ulazu u Narodnu skupštinu zajedno s još jednim radikalnim zastupnikom Filipom Stojanovićem oskrnavio hrvatsku državnu zastavu, a nakon toga je članovima hrvatskog izaslanstva uputio uvredljive poruke prolazeći pokraj njih. (I.D. / Hina)