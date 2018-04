Delegacija hrvatskog Sabora na čelu s Gordanom Jandrokovićem prekinula je posjet Srbiji jer je Vojislav Šešelj, čelnik radikala, gazio hrvatsku zastavu pred Skupštinom Srbije te psovao članove delegacije Sabora.

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora predvođeno predsjednikom Gordanom Jandrokovićem odlučilo je prekinuti službeni posjet Srbiji nakon incidenta koji je izazvao predsjednik Srpske radikalne stranke i zastupnik u Narodnoj skupštini Srbije Vojislav Šešelj.

"Došli smo ovdje sa željom da napravimo korak u popravljanju odnosa Hrvatske i Srbije. Dobro je krenulo, imali smo dva jako dobra sastanka, međutim kada se dogodio taj incident sa Šešeljem... smatram da je to nešto preko čega ne možemo i nećemo prijeći. Iz tog razloga odlučili smo prekinuti posjet i evo, vraćamo se u Zagreb", kazao je Jandroković.



Na pitanje kako to da nije bilo spomena o incidentu sve do 13 sati, Jandroković je kazao da se hrvatska delegacija nije vidjela incident sa zastavom.



"Dogodilo se to, a da mi nismo vidjeli. Prema informacijama i priopćenju stranke kojoj pripada Šešelj rečeno je da je on gazio po hrvatskoj zastavi. To je gnjusno i neprihvatljivo. Iz tog razloga odučili smo prekinuti posjet i vratiti se u Zagreb. Kad dođemo u Hrvatski sabor imat ćemo obraćanje novinarima, gdje ćemo kazati sve što još smatramo potrebnim. U ovome trenutku napuštamo Beograd. Žao mi je jer smo krenuli u dobroj vjeri. Ali ovo je crta koju jednostavno moramo prijeći, jer ovo nije bilo korektno, i nedopustivo je".



Šešelj je na ulazu u Narodnu skupštinu zajedno sa zastupnikom Filipom Stojanovićem oskvrnuo hrvatsku državnu zastavu, a nakon toga, prolazeći pored članova hrvatskog izaslanstva, uputio im je uvredljive poruke, priopćili su ranije iz Ureda predsjednika Sabora.

U Skupštini Srbije Gordan Jandroković trebao se susresti s minstricom europskih integracija Srbije Jadrankom Joksimović.



"Unatoč vrlo dobrom početku službenoga posjeta i opredijeljenosti da napravimo najbolje za unaprjeđenje odnosa dviju država, zbog ovoga čina kojim je grubo povrijeđeno dostojanstvo Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora, prekinuli smo posjet", poručili su iz Ureda.

Anita Martinović, reporterka Nove TV koja u Beogradu prati posjet hrvatske delegacije, javila je kako je novinarima iz odnosa s javnošću poručeno da se sastanak neće održati, ali ne i zašto. Nakon toga se hrvatska delegacija povukla u hrvatsko veleposlanstvo u Beogradu gdje je, u dogovoru s premijerom Andrejom Plenkovićem, odlučeno da se posjet prekida.

Predsjednik #VladaRH @AndrejPlenkovic razgovarao je s predsjednikom #SaborHR Gordanom Jandrokovićem; najoštrije su osudili neprihvatljiv i neciviliziran čin Vojislava Šešelja i vrijeđanje hrvatskih simbola. Odlučeno je da se cijela delegacija vraća u Hrvatsku. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) 18. travnja 2018.

Srpska radikalna stranka poslala je priopćenje u kojem se navodi da je Vojislav Šešelj, oko podneva, ispred Skupštine Srbije gazio po hrvatskoj zastavi i psovao delegaciju Hrvatskog sabora na čelu s Gordanom Jandrokovićem. Ističe se da je sa Šešeljem bio i zastupnik SRS-a Filip Stojanović.

"Kada je na ulazu u Skupštinu ugledao hrvatsku zastavu, dotrčao je, bacio zastavu na beton i pokušao je potrgati, a onda su je on i Filip Stojanović gazili nogama", piše u priopćenju koje prenose srbijanski mediji.

Dodaje se da su Šešelj i Stojanović potom ušli u skupštinsko predvorje, gde se nalazila delegacija Sabora, kojoj je Vojislav Šešelj uputio niz psovki.

"Sad sam vam tamo vani izgazio ustašku zastavu, j**** vam m**** ustašku svima!" priopćili su iz SRS-a.

"Iskazano nepoštovanje prema državnim simbolima Hrvatske"

Predsjednica srbijanskog parlamenta Maja Gojković u međuvremenu je najoštrije osudila "brutalni pokušaj" Vojislava Šešelja da ugrozi dostojanstvo Skupštine Srbije i izaslanstva Hrvatskog Sabora, javlja Beta.

"Iskazano nepoštovanje prema državnim simbolima Hrvatske, čija se izaslanstvo na čelu sa predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem nalazi u prvom, povijesnom posjetu Srbiji, nedopustivo je i uvreda je i za srpski narod koji se diči tradicijom gostoprimstva", istaknula je Gojković u priopćenju.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković započeo je u srijedu dvodnevni službeni posjet Srbiji. Jandroković se prije podne sastao sa svojom kolegicom, predsjednicom parlamenta Majom Gojković te će sudjelovati u otvaranju Ureda Hrvatske gospodarske komore u Beogradu.

Ranije tijekom dana Šešeljevi radikali najavili su da će 6. svibnja održati veliki miting u Hrtkovcima, mjestu u kojem je na taj dan pozvao na progon Hrvata iz tog vojvođanskog mjesta.