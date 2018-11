Predsjednik Sabora Gordan Jandroković komentirao je priopćenje iz Ureda predsjednice Republike Hrvatske vezano uz zbivanja s curenjem informacija u istrazi te insinuacijama o njenoj upletenosti.

U svojem priopćenju predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je najodlučnije odbacila bilo kakve konstrukcije o njezinoj navodnoj umiješanosti u navodno rušenje Vlade Andreja Plenkovića. Prema priopćenju, još 26. listopada je predsjedniku Vlade predložila sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, međutim na taj prijedlog ni do danas nije dobila odgovor.

Jandroković je kazao kako nema informacija o tome. "Vjerujem da će se dogovoriti sjednica Vijeća kad za to bude potrebe", kazao je i dodao kako mu je teško procijeniti ima li za sjednicu potrebe u ovom trenutku. "Moram vidjeti koji su razlozi za ovakav stav predsjednice, vidio sam da je on dosta dramatičan. Nisam siguran na koji točno dio iskaza Varge se predsjednica poziva, ali o tome svakako treba razgovarati i treba riješiti problem ako on postoji", kazao je Jandroković.

Za upozorenje predjednice o udaru na institucije kaže kako to jest dramatično, ali samo spominjanje premijera nije tako dramatično, da on ne reagira. "Čim se je otvorilo pitanje te tzv. SMS afere i kad je iscurila informacija iz sigurnosnog sustava, to je bilo nešto što svakako treba utvrditi što se je dogodilo, tko je to učinio, koje su namjere i postoji li šira grupa ljudi koja to čini. Možda to nije bilo prvi puta. Dakle, taj čin svakako ukazuje da treba djelovati", smatra Jandroković.

Je li to razlog za "dizanje tenzija i sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost" - nije siguran. Smatra da institucije trebaju odraditi svoj posao i utvrditi tko je i zašto sudjelovao u takvim operacijama.