Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković obilazi područja pogođena potresom i poručio da će, ako bude potrebe, sjednicu Sabora sazvati ranije nego je planirano.

Gordan Jandroković rekao je da je u stalnom kontaktu s predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem te da će vidjeti koji pravni okvir je potreban da bi obnova bila efikasna i brza.

"Ne treba sada paziti na detalje. Bitno je da krenemo i uklonimo sve objekte koji su opasni, a onda da se ljudi što brže vrate pod krov i život vrati koliko toliko u normalu”, izjavio je Jandroković pri obilasku potresom razorene Petrinje.

"Kada vidimo kakav će biti pravni okvir, onda ćemo ići na sazivanje sjednice Sabora. Hoće to biti prije nego smo planirali ili otprilike tada, to je manje važno”, dodao je.

Petrinja, Glina, Sisak... Znate onaj osjećaj kad mislite da ne može gore? Uvijek može gore, ali može i mora bolje. Svi smo tu!

Ističe kako treba pronaći model koji će biti efikasan, brz i koji će osigurati da se kanaliziraju financijska sredstva.

"Sabor će, kao i svaki put do sada, promptno reagirati i brzo donijeti potrebne zakone", kazao je.

Podsjetio je da je pozvao saborske zastupnike da se odreknu dijela svojih plaća i poručio kako i na taj način zastupnici mogu pokazati solidarnost.

"To je simbolično. Vjerujem da će svi to učiniti. Možemo skupiti vjerojatno i milijun kuna. No, u odnosu na ono što je ovdje potrebno to je samo kap u moru", rekao je Jandroković.