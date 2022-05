"Prije godinu dana Milanović je otkrio Hrvate u BiH i sada se nudi kao spasitelj naroda u BiH, a dok je bio predsjednik Vlade imao je ministricu koja je tvrdila da je Hrvatska izvršila agresiju na BiH", poručio je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman nakon koalicijskog sastanka u utorak.

"Danas smo ponovno čuli teze predsjednika Milanovića da bi navodno trebalo staviti veto na proširenje NATO-a. Naravno da takve teze nanose štete Hrvatskoj i sramote nas u međunarodnoj zajednici. Također štete i Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Vrlo smo začuđeni rječnikom. Izdajnik se rijetko može čuti u vokabularu demokratskih zemalja. Mogu vam reći da se on mogao čuti 1945. godine kad su svi hrvatski patrioti bili veleizdajnici", izjavio je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman u utorak nakon koalicijskog sastanka.

"To nam nanosi veliku štetu, predsjednik se ponaša kao milicajac 1945. koji je ulazio u crkve i istjerivao ljude samo zato što su bili vjernici", kazao je Grlić Radman te ponovio kako su "to velike štete kojima se srozava reputacija Hrvatske".

Ministar vanjskih poslova najavio je kako će premijer Andrej Plenković u četvrtak u Varšavi nazočiti donatorskoj konferenciji koja se održava na inicijativu Poljske i Švedske. Na njoj će potvrdili spremnost Hrvatske s donacijama u hrani i lijekovima, koji su potrebni Ukrajini.

Na koalicijskom sastanku u utorak, kako je također rekao Grlić Radman, razgovaralo se o situaciji s energentima i stanju u gospodarstvu i poljoprivredi.

Što se tiče podrške ulasku Finske i Švedske u NATO savez, ministar vanjskih poslova je rekao kako su predstavnici parlamentarne većine izrazili spremnost, podršku te jasan jedinstven i stav kao što je bio i kad je Hrvatska prstupala NATO savezu. O njoj će ponovno biti govora kad ta tema dođe na dnevni red u Saboru.



"Naravno da Hrvatska prepoznaje važnost Finske i Švedske kao viskokorazvijenih zemalja kad je u pitanju vladavina prava i članstvo u NATO-u će pridonijeti jačanju naše obrane, naše kolektivne sigurnosti i sigurnosti RH kao odgovorne članice NATO saveza", naglasio je.

"Milanović se nudi kao spasitelj hrvatskog naroda u BiH"

"Prije godinu dana Milanović je otkrio Hrvate u BiH i sada se nudi kao spasitelj naroda u BiH, a dok je bio predsjednik Vlade imao je ministricu koja je tvrdila da je Hrvatska izvršila agresiju na BiH, a on je skupa s Komšićem snažno podržavao građanski koncept BiH", kazao je Grlić Radman te dodao kako predsjednik svojim izjavama ne pridonosi poboljšanju položaja Hrvata u BiH, nego samo nanosi štetu svojim proruskim stavovima.

“Cijeli svijet je otpužio brutalnu rusku agresiju, a on još uvijek podržava Rusiju”, kazao je.

Grlić Radman je dodao i da se Milanovićevim izjavama Hrvatima nanosi šteta jer ih se stigmatizira na međunarodnoj razini.

"Ova hrvatska Vlada na čelu s Plenkovićem jedina je strpljiivo i snažno radila na osvješćivanju problema u BiH, a kasnije stavljanjem rasprave zaokupila pažnju međunarodne zajednice", naglasio je ministar vanjskih poslova.

Medvedev: Kijev sprema odmazdu hrvatskom predsjedniku Zoranu Milanoviću

Oporba podijeljena oko povezivanja ulaska Finske i Švedske u NATO s BiH: Radnička fronta podržala Milanovića

Milanović na tom planu, kako je naglasio, nije učinio ništa.

"Ovo je aktivni rad na rušenju svega onoga što je Vlada činila do sada. Mi ćemo se svim sredstvima tome oduprijeti", zaključio je Grlić Radman.

Na pitanje što će učiniti uoči Milanovićeva odlaska u Madrid kako bi spriječio ulaganjanje veta, Grlić Radman je rekao da nitko takvo nešto i ne očekuje.

"Svi su začuđeni jel Hrvatska može uopće uložiti veto. Prema tome, na proceduralnoj razini, predsjednik jedino može napraviti show", odgovorio je Grlić Radman.

Upitan trebaju li izjave Medvedeva zabrinjavati, rekao je da ne zna, možda predsjednika trebaju zabrinjavati, ali njega ne.