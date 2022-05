Svjetski poznata platforma za inovacije i digitalizaciju te vodeći europski poduzetnički hub H-FARM, u najvećem i najmodernijem kampusu nedaleko do Venecije, sa Zagrebačkom školom ekonomije i managementa je dizajnirao inovativan program za profesionalce, menadžere i poduzetnike – Global Executive MBA.

Jeste li čuli za Global Executive MBA koji će menadžerima, poduzetnicima i profesionalcima nuditi priliku da poboljšaju svoja znanja i vještine, iskoriste predavanja međunarodnih fakulteta i steknu diplomu jedne od rijetkih svjetskih poslovnih škola s AACSB akreditacijom? Naime, radi se o partnerstvu između Zagrebačke škole ekonomije i managementa i H-FARM Collegea koje donosi inovativan obrazovni program.

H-FARM je svjetski poznata platforma za inovacije i digitalizaciju, smještena u najvećem i najmodernijem europskom kampusu za inovacije, obrazovanje i inkubaciju startupova. Poznati su kao vodeći europski poduzetnički hub koji je tijekom 15 godina uložio više od 28 milijuna eura u 120 startupova, a prije tri godine razvili su jedan od tehnološki najnaprednijih fakultetskih kampusa gdje se prepoznaju i potiču tzv. tech talenti.

Profesor Carlo Carraro nam je pojasnio o čemu se radi i što se sve može očekivati od ovog programa. “Global Executive MBA vodeći je program H-FARM Collegea. Dizajnirali smo i vodimo ovaj inovativni program sa ZŠEM-om kako bismo profesionalcima, menadžerima i poduzetnicima pružili priliku da poboljšaju svoje znanje i razviju nove vještine potrebne za suočavanje s izazovima budućnosti. Učenje sudionika bit će iskustveno i zanimljivo, obogaćeno vježbama vođenja i upravljanja poslovanjem, planiranjem i analizom poslovnih slučajeva.”

Program je strukturiran tako da sudionicima pruža fleksibilnost pohađanja studija tijekom vikenda, uživo ili online, a osim fleksibilnosti pohađanja nastave, tu su i česta studijska putovanja – ne samo na H-FARM College u Italiji, već i u vodeća svjetska središta u Luksemburg, New York i Singapur. Na pitanje koji je najveći izazov za digitalnu transformaciju u ovoj pandemiji, ekspert Carrero spremno je ponudio odgovor. “Covid-19 ubrzao je proces digitalne transformacije i stvorio krajolik koji potiče inovacije. Za mnoge tvrtke i organizacije proces je bio u tijeku, ali su ih učinci pandemije natjerali da pojačaju digitalizaciju svojih aktivnosti povećanim ulaganjima i novim partnerstvima. Najveći je izazov transformirati dosadašnja rješenja u trajne smjernice, sposobne pratiti put stalnog razvoja i rasta. Zato je za poslovne lidere od izuzetne važnosti da nastave učiti i oslobađati svoj profesionalni i ljudski potencijal u smjeru pokretanja pozitivnih promjena u svijetu”.

Pitanje talenta u bilo kojoj branši zahtijeva ekspertizu onog koji odgovara jer je odgovor uvijek višestruko kompliciran. Za Carreru, ono je u tehnološkoj sferi ipak nešto konkretnije i jasnije usmjereno: „Kao dio ekosustava H-FARM, gdje su inovacije, poduzetništvo i obrazovanje međusobno isprepleteni, na H-FARM Collegeu identificiramo, ocjenjujemo i podržavamo talente i inovatore. Primjerice, nedavno je Etsy kupio Depop, startup tvrtku koja je rođena u H-FARM-u 2011., za 1,6 milijardi dolara, što je drugi “jednorog” u talijanskoj poslovnoj povijesti. Mislim da ne bismo trebali razgovarati o tehnološkim talentima, već o ljudskim talentima. Sigurno su odlučnost, strast, znatiželja važne osobine, ali sposobnost inovacije, kroz tehnologiju, na održiv način, ali i suradnja s drugima ono je što, vjerujem, razlikuje ljude koji ne samo da imaju talent, već i želje promijeniti današnjicu i sutrašnje društvo”.

Prva generacija studenata Global Executive MBA programa priprema se za putovanje na Stevens Institute of Technology u New York i svoj studij polako privodi kraju. Tko su studenti Global Executive MBA programa i kakvo je njihovo iskustvo studiranja donosimo u nastavku.



“Nakon višegodišnjeg inženjerskog rada u telekomunikacijskoj industriji smatrao sam nužnim da proširim svoja znanja i vještine iz područja managementa. Na temelju vlastitog istraživanja, ali i različitih preporuka koje sam dobio te uzimajući u obzir sva postignuća i stečene akreditacije odabrao sam ZŠEM. U odnosu na klasični Executive MBA program, Global Executive MBA ZŠEM-a dodaje i međunarodnu komponentu programu. Ta komponenta podrazumijeva kombinirana predavanja profesora sa ZŠEM-a i H-Farm College iz Italije, kao partnerske ustanove u programu, ali i mnoštva gostujućih predavača koji dolaze iz različitih industrija i kompanija. S takvom sinergijom osigurava se stjecanje teoretskog i praktičnog znanja kao i mogućnost šireg pogleda na određene teme.” - ističe Damir Brešković, Network Development and Operations Expert iz Hrvatskog Telekoma.

“Iznimno sam zadovoljan studiranjem na Global Executive MBA programu. Odnos ZŠEM-a prema studentima, kako profesora tako i administrativnog osoblja, je odličan i može poslužiti kao primjer drugim obrazovnim institucijama u Hrvatskoj. Hit je i suradnja s H-FARM Collegeom. Studiranje na modernom kampusu koji spaja modernu tehnologiju u obrazovanju i tradicionalno talijansko gostoprimstvo u malom gradu izvrsna je osnova za učenje od najboljih svjetskih ekonomskih autoriteta koje škola pruža tijekom ovog programa. Na ovom putovanju društvo su mi pravili kolege iz različitih grana poslovanja te tako obogatili moje iskustvo studiranja kako privatno tako i poslovno. Svakako preporučujem ovaj studij budućim generacijama studenata ili menadžerima koji su poput mene u potrazi za novim iskustvom.” - Istaknuo je Lucijan Jurić, direktor Ponte Antiqua- agencija za nekretnine.

PR Foto: PR

“Kao konzultant uvijek sam u potrazi za novim načinima sagledavanja poslovnih problema, kao i usavršavanja svoje poslovne učinkovitosti. Global Executive MBA program ZŠEM-a, pomogao mi je da ostvarim i puno više od toga. Program je izvrsna prilika da upoznate profesionalce istomišljenika iz različitih područja i proširite svoju profesionalnu mrežu. Profesori su vrhunski, a format vikenda i brojna studijska putovanja pružaju priliku da se smisleno povežete s kolegama sa studija. Što je najvažnije, nakon studiranja na GEMBA programu osjećam se spremnije za nove tržišne promjene.” - istaknuo je Luka Lučić, viši konzultant Sui Generis Consultinga.



Na jesen nova generacija studenata Global Executive MBA programa kreće sa studijem, a prijave za nove kandidate otvorene su do 20. lipnja. Više informacija o studiju možete pronaći na internetskoj stranici ZŠEM-a.