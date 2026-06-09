Strašna nesreća na moru, gliser naletio na kupača svega 20 metara od obale

Teško je ozlijeđen 67-godišnji hrvatski državljanin nakon što je na njega u moru kod Sibinja Krmpotskog naletjelo plovilo kojim je upravljao 37-godišnjak.

Prema informacijama PU primorsko-goranske, nesreća se dogodila u utorak, 6. lipnja, kada se plovilo kretalo na udaljenosti od svega dvadesetak metara od obale. U jednom trenutku udarilo je 67-godišnjeg kupača koji se nalazio u moru.

Ozlijeđenom muškarcu pružena je liječnička pomoć u KBC-u Rijeka, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede.

Okolnosti nesreće istražili su djelatnici Lučke kapetanije, koji su utvrdili da se plovilo kretalo područjem na kojem plovidba nije dopuštena.

Nadležne službe ponovno upozoravaju voditelje plovila da posebnu pozornost obrate na kupače i druge osobe u moru te da poštuju propise o sigurnosti plovidbe. Podsjećaju i da je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale.